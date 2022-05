Incidenti e abuso di alcol: nella notte sei giovani in ospedale - BergamoNews

Notte agitata in provincia di Bergamo quella tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio: ben sette i giovani che sono stati ricoverati in ospedale in seguito a incidenti stradali o per abuso di alcol.

La prima chiamata al numero unico di emergenza 112 poco prima dell’1, per un incidente in via Alessandri a Bergamo: a rimanere ferita una ragazza di 18 anni, trasportata in codice verde per accertamenti all’ospedale di Alzano Lombardo.

Alle 2, invece, la richiesta di intervento ha riguardato un 24enne che ha alzato troppo il gomito in discoteca a Orio al Serio: dopo le prime cure prestate sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Bolognini di Seriate.

Alle 4.30 un altro incidente stradale, lungo la Francesca a Verdello: a bordo di un’auto finita fuori strada un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 24. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Papa Giovanni, in codice verde e giallo.

Di anni ne ha 25, invece, il ragazzo alla guida dell’auto che poco prima delle 5 si è ribaltata lungo la Briantea a Bonate Sopra: anche lui è arrivato in codice giallo al Papa Giovanni.

Attorno alle 6 di domenica mattina, infine, un giovane di 22 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Seriate dopo un’intossicazione etilica a Bolgare.