Giornata della Terra e non solo: le app per vivere in modo sostenibile - BergamoNews

Qualche giorno fa abbiamo celebrato la giornata della terra, ma il rispetto per il pianeta dovrebbe diventare un’abitudine quotidiana e la tecnologia può essere nostra alleata su questo fronte. Esistono infatti una serie di app che possono essere utilizzate per vivere la vita in modo sostenibile.

Non è semplice mantenere un comportamento corretto e responsabile nei confronti dell’ambiente. Al tempo stesso non sempre ci si rende conto del fatto che ogni piccola azione, moltiplicata per miliardi di persone, può avere un impatto molto forte. Spesso il problema non è la cattiva volontà, ma la capacità di ricordare un sacco di regole durante le giornate intense e piene di impegni.

Ecco dunque che entrano in gioco una serie di app che possono aiutare a mantenere uno stile di vita sostenibile: ce le presentano gli amici di MisterGadget.tech.

Le migliori app per vivere in modo sostenibile

Vivere in modo sostenibile comporta numerose azioni: riduzione dello spreco, acquisto responsabile, gestione oculata della raccolta differenziata, solo per citarne alcune. Sono abitudini che possono diventare quotidiane con l’aiuto di alcune app, abbiamo selezionato le migliori app per una vita più sostenibile.

Questa è solo una breve selezione rispetto alle centinaia di applicazioni oggi disponibili negli Store di Apple e di Google a supporto della sostenibilità ambientale.

Too Good To Go: l’app che riduce lo spreco alimentare

Too Good To Go è una delle app più diffuse che consente di acquistare cibo che altrimenti andrebbe sprecato ad un prezzo inferiore.

Dopo un breve e semplice processo di registrazione sarà possibile acquistare facilmente i prodotti dei negozi della città di riferimento selezionata dall’utente. Too Good To Go è disponibile per Android e iOS.

MilkyWire: app per sostenere le organizzazioni ambientali

MilkyWire è un’app per fare donazioni alle centinaia di organizzazioni ambientali presenti nel mondo in oltre 30 paesi. Milkywire funge innanzitutto da portavoce e poi anche da aiuto nel raccogliere donazioni. Inoltre gli utenti potranno ricevere quotidianamente informazioni sull’effettivo utilizzo dei propri soldi, garantendo così una totale trasparenza. MilkyWire è disponibile per Android e iOS.

Junker e la raccolta differenziata

Junker è l’app intelligente che aiuta a capire come effettuare in modo corretto la raccolta differenziata.

Il suo utilizzo è davvero semplice. Apri l’app e scansiona il codice a barre presente sulla confezione del prodotto da buttare per conoscere la sua destinazione. Junker è disponibile per Android e iOS.

EcoFASHION sostiene la moda sostenibile

Come tutti sanno l’industria della moda produce un enorme quantità di danni all’ambiente. EcoFASHION si pone come obiettivo quello di limitare tali danni e di suggerire agli utenti negozi che vendono prodotti sostenibili, equo-solidali e a basso impatto ambientale.

Grazie alla geolocalizzazione e ad una serie di filtri (bio, vegan, equo e altro) l’utente potrà orientarsi alla perfezione. Si tratta di un’app ancora poco usata, probabilmente perchè sono ancora poche le aziende e i negozi di moda che danno effettiva importanza alla sostenibilità dell’ambiente. EcoFASHION è disponibile per Android e iOS.

Yuka: l’app per sapere cosa acquisti

Yuka è un’applicazione molto interessante che fornisce informazioni dettagliate su ingredienti e valori nutritivi di ogni prodotto che viene sottoposto al suo scanner. Basta dunque mostrare all’app il codice a barre per ottenere l’analisi del prodotto.

Questa applicazione è in grado di valutare le etichette spesso incomprensibili perché piene di codici, per capire la quantità di zuccheri e anche quelle di additivi che vengono inseriti in un prodotto. In molti casi parliamo di sostanze che hanno un forte impatto ambientale.nel caso di prodotti con una valutazione negativa, Yuka suggerisce anche le alternative più sostenibili. Yuka è disponibile per Android e iOS.

Queste sono in realtà solo alcune delle molteplici possibilità che la tecnologia offre quando si parla di supporto ad una vita sostenibile. Non serve però sottolineare che prima di qualunque tipo di applicazione serve la nostra volontà di dare una mano.