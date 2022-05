Felicia Impastato, il concertone o Tre uomini e una gamba? La tv del 1° maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 1° maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Felicia Impastato”. Il 9 maggio 1978 Peppino Impastato viene assassinato dalla mafia. E’ da allora che la madre Felicia decide di gridare al mondo i nomi e i cognomi di chi Io ha ucciso. E negli anni troverà qualcuno disposto ad ascoltarla: si chiama Rocco Chinnici. Il magistrato che riuscirà a ribaltare le conclusioni frettolose dei suoi colleghi sulla morte di Peppino. Ma il 29 luglio del 1983 Io fanno saltare in aria. Felicia ne piange la morte, ma non si arrenderà mai. 25 ottobre del 2000: la Sicilia, grazie al sacrificio di tanti, è cambiata: ventidue anni dopo la morte di Peppino, Felicia Bartolotta, primo teste nel processo a Tano Badalamenti, può dire in faccia al boss tu hai ucciso mio figlio.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lista nera”. Un testimone che doveva comparire in Tribunale contro Matteo Rubio, viene avvelenato alla reception della Centrale, mentre Il procuratore Del Monte è il nuovo bersaglio dei sicari di Rubio….

RaiTre dalle 15.30 trasmetterà il concertone del Primo Maggio. Anche quest’anno per il 1° Maggio, RaiTre insieme a CGIL, CISL e UIL celebreranno la Festa dei Lavoratori, tornando in diretta a Piazza San Giovanni, dopo due anni difficili di pandemia, come grande momento di aggregazione e forte segnale di speranza. Saranno tanti gli artisti ad avvicendarsi sul palco, volti noti e meno noti ma anche scrittori, intellettuali, attori in un racconto fatto di parole e musica sui temi che riguardano la nostra vita sociale: il lavoro, la sicurezza, i diritti, i giovani.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Zona bianca”, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è l’arena“, condotto da Massimo Giletti.

Canale5 alle 21.30 proporrà la mini-serie “Gli eredi della terra”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Tre uomini e una gamba”; su Rai4 alle 21.20 “Godsend – Il Male è rinato”; su La5 alle 21.05 “Cambiare per amore” e su Iris alle 20.20 il film “E’ complicato”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi – Ultimo episodio di “Vita segreta dei cani” che conclude il racconto sulla specie animale più amata dall’uomo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de l'”Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai