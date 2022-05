Asparagi, grigliate, casoncelli, gnòch in còla e vino: le sagre di maggio - BergamoNews

Siamo solamente a maggio ma si moltiplicano le sagre e le feste nelle diverse località bergamasche. Questi appuntamenti, che hanno sempre richiamato tantissimi avventori, sono particolarmente attesi: a causa delle restrizioni anti-Covid, la scorsa estate erano state poche le realtà che erano riuscite a organizzarsi, mentre adesso si preparano per il grande ritorno.

Dopo due anni, è tantissima la voglia di trascorrere piacevoli serate all’insegna della convivialità e del divertimento: la scelta è ampia e ce n’è per tutti i gusti.

Ecco la panoramica degli eventi a Bergamo e provincia nel mese di maggio. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le iniziative promosse in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.

BERGAMO

Sino al Primo Maggio al parco Goisis di Bergamo, in zona Monterosso, ci sarà la “La Carovana del sapore”. I visitatori troveranno numerosi stands pronti a far assaggiare loro le specialità provenienti da tutto il mondo.

PROVINCIA

Sino a domenica 1° maggio a Bolgare prosegue la sagra degli Alpini. L’appuntamento è alla sede degli Alpini in via Manzoni, 17, con spazio completamente al coperto e riscaldato. Tutte le sere cucina tipica alpina e pizza.

Sino a domenica 1° maggio a Brusaporto prosegue la sagra del gruppo Alpini. L’appuntamento è al Polivalente di via Roccolo, dove tutti i giorni sarà operativa la cucina per la cena (domenica 1° maggio anche a pranzo).

Il pranzo avrà inizio dalle 12 e la cena dalle 19.

Sarà disponibile spazio giochi per i bambini.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3381355723 (Edoardo) o il 3476409071 (Giampietro).

Sino a domenica 1° maggio a Cazzano Sant’Andrea continua la sagra della cicoria, ospitata nel Family Park di “Cà Manì” grazie al patrocinio del Comune di Cazzano Sant’Andrea e alla regia organizzativa de “il Kiosko”.

La kermesse offre la possibilità di trascorrere piacevoli serate all’insegna di tradizione e socialità genuine, come la buona tavola.

È un appuntamento che valorizza la cucina tipica di un tempo, nella quale la semplicità dei preparati esalta la genuinità degli ingredienti.

La cicoria cresce rigogliosa in Val Gandino ed è adatta per accompagnare pietanze grasse, grazie al sapore rustico ed amarognolo. Si ritiene possieda proprietà utili a regolare le funzioni di fegato, intestino e reni, con effetti depurativi e disintossicanti.

Ogni sera alle 19 nel clima familiare ed amichevole del parco di Cà Manì verranno proposti i piatti poveri della tradizione locale a base di cicoria, ma anche casoncelli, grigliata mista e specialità locali con polenta.

Non mancherà l’animazione musicale:

– Sabato 30 aprile serata con dj Jeppy e la band T.N.S.

– Domenica 1 maggio spazio agli evergreen di Nicoli Music entertrainment.

Un particolare ricordo sarà dedicato a Remo Ceriotti “Mr. Cadillac”, leader dei Mismountain Boys che hanno allietato tutte le precedenti edizioni della Sagra e purtroppo scomparso lo scorso 21 marzo a soli 54 anni per una grave malattia.

In occasione della sagra, all’interno del parco di Cà Manì, sarà possibile visitare il Museo Etnografico “Il nostro passato”, allestito da Aurora Marinoni con oggetti legati alla storia e al lavoro locale.

Sino a domenica 1° maggio a Chiuduno torna “Tattoo week-end”. L’iniziativa, che vede protagonisti i tatuaggi e la birra artigianale, si terrà al polo fieristico in via Martiri della Libertà, 2/A.

La kermesse si svolgerà in entrambe le giornate dalle 10 alle 23. Un week-end ricco di eventi, spettacoli, musica, vintage e tanto divertimento.

Domenica 1° maggio a Brembate di Sopra si terrà la fiera di primavera. L’appuntamento è in piazza Giovanni Paolo II con hobbisti, commercianti, intrattenimento, attrazioni e giostre per bambini, area ristoro e molto altro.

Domenica 1° maggio torna la sagra dell’asparago biologico alla Cascina Pelesa di Castel Cerreto in via Canonica 148 a Treviglio. L’iniziativa, esempio di rete fra associazioni e aziende a vocazione sociale presenti sul territorio, è organizzata dalla Cooperativa agricola Castel Cerreto, dagli Amici del Sérit e da Slow Food Bassa bergamasca, in collaborazione con la Pro loco, la CFL Cooperativa Famiglie Lavoratori e altre associazioni presenti con i loro stand.

Molto ricco come sempre il programma della giornata: si inizia alle 11 con l’apertura di stand associativi e bancarelle con vendita diretta e degustazione di prodotti agricoli del territorio, la visita guidata alla coltivazione dell’asparago biologico (con vendita diretta). E poi il tradizionale pranzo a base di asparagi preparato dagli Amici del Serìt, ma anche salumi e formaggi a km 0, concerto di musica dal vivo con Caravan Orkestar, animazione e giochi e molto altro.

Sarà un’ecofesta, attenta alla sostenibilità con l’applicazione delle buone prassi a difesa dell’ambiente, come l’utilizzo di stoviglie compostabili e la differenziazione dei rifiuti da avviare al riciclo. E gli organizzatori consigliano a tutti di raggiungere la Pelesa in bicicletta utilizzando le piste ciclabili che da Treviglio portano alla Geromina e a Castel Cerreto.

Sempre alla Cascina Pelesa, successivamente, avranno luogo: la sagra della magiostra domenica 22 maggio, la Sagra dell’Uva e della Zucca a metà settembre; da domenica 15 maggio partirà Pelesa Musica Festival, una nuova Rassegna di musica per Orchestra di Fiati e Percussioni; infine, durante l’estate la rassegna di cinema-teatro-musica “Estate in Pelesa”.

Di seguito il programma dettagliato della Sagra dell’asparago:

– alle 11 apertura della festa: stand associazioni, bancarelle e vendita diretta di prodotti agricoli del nostro territorio, degustazioni, apertura bar e aperitivo;

– alle 11.30 visita guidata alla coltivazione dell’asparago biologico (vendita diretta per tutta la giornata)

– alle 12.30 pranzo con la cucina degli Amici del Serit:

– risotto agli asparagi

– spares e cereghì

– panini con salame e formaggi a KM 0

– crostata della casa

– alle 15 La festa sull’Aia: musica dal vivo con il concerto della Caravan Orkestar, un’allegra carovana di musica nello stile delle fanfare balcaniche con un pizzico di Klezmer ebraico. E poi animazioni e giochi per grandi e piccini, giri in calesse e altre sorprese….

Nel corso della giornata degustazione di vini biologici bergamaschi.

– alle 18.30 saluti.

In caso di pioggia la festa sarà rinviata. Eventuali aggiornamenti sulla pagina Facebook.com/coopcastelcerreto e su www.slowfoodbassabg.it

Dal 5 all’8 e dal 13 al 15 maggio a Palazzago si terrà la festa della birra. Sarà attivo servizio ristoro con griglieria, primi tutte le sere (pizzeria venerdì 5) per i grandi ma anche per le famiglie visto gli ampi spazi all’aperto con gonfiabili e tante novità.

Sabato 7 e domenica 8 maggio a Sarnico torna “Lago diVino”, due giornate dedicate agli amanti del vino. L’iniziativa porta in piazza le eccellenze del territorio con possibilità di degustazione di etichette della Franciacorta e della Valcalepio.

Le degustazioni sono riservate ai possessori di Kit, acquistati sul posto al costo di € 12,00 +€ 2,00 di cauzione.

Ecco il programma.

Sabato 7 maggio

– alle 15 Inaugurazione. Mostra mercato del vino e degustazioni.

Mostra fotografica personale di Silvano Marini, storico fotografo dei Cantieri Riva di Sarnico. Per partecipare al concorso: info@circololemolere.it

– alle 18 Laboratori del gusto slow food.

Domenica 8 maggio

– alle 10 Mostra mercato del vino e degustazioni.

Mostra fotografica ed esposizione delle fotografie in concorso

– alle 11 Laboratori del gusto slow food.

Dal 13 al 15 maggio a Chiuduno si terrà la sagra del goloso. L’appuntamento è all’interno del padiglione del Centro espositivo.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, a Parre torna la sagra degli “gnòch in còla”. L’appuntamento è per sabato 14 maggio al Pala Don Bosco, per una serata all’insegna del gusto, della convivialità e della tradizione.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, valorizza un’antica ricetta locale, che prevede l’utilizzo di prodotti poveri e semplici ma capaci di assicurare un goloso mix.

Si tratta degli gnòch in còla, specialità protagonista di questa kermesse: simili agli gnocchi al cucchiaio, vengono preparati impastando solo farina,latte e uova. Successivamente, grazie ad un cucchiaio, si ricava dall’impasto “un gnòch” alla volta calato in acqua già a bollore. A fine cottura si condisce con abbondante burro, salvia e formaggio, dando vita a un connubio molto sfizioso.

Oltre agli gnòch in còla, saranno disponibili ricchi taglieri con prodotti di Parre (“Tagliere Paresk”) e ottimi arrosti.

Sabato 28 maggio a Ciserano debutta il festival del vino “Ciserano decanta”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Ciserano Decanta in collaborazione con il Comune Di Ciserano, si svolgerà nel centro del paese dalle 14 alle 22.

Saranno presenti oltre 20 cantine di diverse e rinomate aree vinicole italiane per una giornata all’insegna del vino di alta qualità.

Recandosi alla manifestazione i visitatori potranno acquistare a 15€ un kit comprensivo di tracolla, calice e ticket valido per 20 assaggi da poter effettuare a propria scelta presso i diversi stand che saranno dislocati nelle vie del centro.

Sarà possibile l’acquisto di bottiglie agli stand. Nel kit è compreso un buono da 3€ spendibile per l’acquisto di una bottiglia.

Non mancheranno buon cibo, musica e arte.