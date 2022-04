Weekend instabile, con nuvole e rovesci - BergamoNews

Sabato 30 aprile: inizia il weekend a cavallo di due mesi. Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo ci spiega che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

La debole flessione del promontorio presente sul Mediterraneo centrale, a opera del passaggio in quota di una goccia fredda, sarà responsabile della diffusa instabilità, più marcata lungo i rilievi Alpini, Prealpini e Appenninici della regione.

Sabato 30 aprile 2022



Tempo Previsto: molto nuvoloso già dalle prime ore del mattino, lungo tutta la fascia Alpina e Prealpina della regione. Nuvolosità in rapida estensione dalle Alpi Retiche alle Alpi e Prealpi Orobiche, Bresciane e Gardesane associate a precipitazioni, più probabili sui settori Nord-Orientali della regione e sui rilievi appenninici dell’Oltrepo Pavese. Precipitazioni che localmente assumeranno carattere di rovescio. Irregolarmente nuvoloso e possibili, sporadiche precipitazioni, sul resto della regione, intervallate da temporanee schiarite. L’instabilità in aumento durante la seconda parte della giornata, favorirà lo sviluppo di nuvolosità a sviluppo verticale, che darà luogo a locali precipitazioni anche a carattere temporalesco, in particolare sui settori orientali della regione.

Quota neve oltre 1700/1900 metri.

Temperature: in pianura minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 09/13 °C, massime in lieve calo e comprese tra 19/22 °C.

Domenica 1 maggio 2022



Tempo Previsto: giornata all’insegna della diffusa instabilità. Nuvolosità bassa al mattino, su Orobie e Valtellina, associata a precipitazioni. Qualche schiarita sui rilievi della Valchiavenna e Varesotto ma con tendenza ad un rapido aumento della nuvolosità. Nuvolosità in estensione su gran parte della regione, con deboli precipitazioni associate. Precipitazioni che lungo i settori Centro-Orientali potrebbero assumere carattere di rovescio. Attenuazione delle precipitazioni dal tardo pomeriggio/serata, anche se permarrà residua instabilità sui settori sud-orientali della regione.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra 10/13 °C, massime generalmente stazionarie e comprese tra 18/22 °C.

Lunedì 2 maggio 2022

Tempo Previsto: graduale miglioramento grazie ad un lento aumento pressorio. Permangono, lungo i rilievi, condizioni di moderata instabilità che potrebbero dare luogo, sui rilievi Bergamaschi e Bresciani, a sporadiche precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o temporale, durante le ore centrali della giornata.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra 08/13 °C, massime in lieve aumento e comprese tra 20/23 °C.