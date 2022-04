"Ulisse" sognando la Belle Époque, Lo spietato o Miami Supercops? La tv del 30 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 30 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse: il piacere della scoperta”. In questa puntata, intitolata “Parigi – Sognando la Belle Époque”, con Alberto Angela, ci immergeremo nelle atmosfere de la Belle Époque parigina: anni in cui la spinta della scienza, dell’arte e della moda crearono una società fatta di nuovi agi ma che si scoprirà più fragile di quanto appare. Erano gli anni degli impressionisti, di Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Van Gogh.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ambizione”: una donna fa esplodere una bomba nella sede della sua stessa Fondazione e negli uffici di un giornale provocando la morte di due adolescenti…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà “Che ci faccio qui”, programma di approfondimento condotto da Domenico Iannacone.

Su Canale5 alle 21.40 “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Miami Supercops”; su Italia1 alle 21.20 “L’era glaciale 2 – Il disgelo”; su Rai4 alle 21.20 “Lo spietato”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Un’eredità pesante”; su Iris alle 20.30 “La giusta causa” e su Italia2 alle 21.10 “The skeleton key”.

Spazio al jazz su Rai5 alle 21.15 con “Cocktail Bar, Storie jazz di Roma, di note, di amori”. Nel 1971 il principe Pepito Pignatelli, malato di jazz ed eccentrico personaggio, assieme alla bellissima moglie Picchi aprì uno dei più importanti locali europei, ritrovo internazionale di musicisti che poi scrissero la storia del jazz, nonché luogo-fucina di fermenti letterari, sociali e musicali.

Da segnalare infine, su La7 alle 21.15 la serie “Yellowstone”; su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de l'”Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.