Trent’anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio: Bergamo incontra Fiammetta Borsellino - BergamoNews

Bergamo. Fiammetta Borsellino arriva a Bergamo. La figlia del magistrato Paolo, assassinato da Cosa Nostra il 19 luglio 1992, sarà in città lunedì 2 maggio: l’appuntamento è alle 15 al giardino dei Giusti in via Galagario.

Interverrà alla cerimonia di piantumazione dell’ulivo e svelamento della targa in memoria delle stragi mafiose in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, le donne e gli uomini della scorta.

Accanto a lei ci sarà l’assessora alla pace e all’educazione alla cittadinanza Marzia Marchesi.