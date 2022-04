Orio, ad aprile oltre un milione di passeggeri: non succedeva dal gennaio 2020 - BergamoNews

Orio al Serio. Dopo oltre due anni l’aeroporto di Orio al Serio torna a superare quota un milione di passeggeri trasportati in un mese: un traguardo tagliato giovedì 28 aprile, con altri due giorni e l’imbocco del ponte dell’1 maggio per ritoccare il dato al rialzo.

Un nuovo segnale di speranza per un settore messo in tremenda difficoltà soprattutto dalla pandemia, che nelle sue prime fasi ha praticamente azzerato ogni attività, e poi anche dal conflitto russo-ucraino, che sta tenendo a terra collegamenti sempre battutissimi sia dai passeggeri leisure che da quelli business.

Con una media di circa 38mila passeggeri al giorno, e punte di oltre 42mila, aprile è tornato invece a far respirare aria di normalità nelle stanze di Sacbo. Numeri che riportano la memoria a quel 2019 che solo per due mesi, gennaio e febbraio, non aveva scollinato oltre il milione mensile.

Nella settimana che ha portato a Pasqua, in particolare, la media ha oscillato costantemente attorno ai 40mila passeggeri giornalieri e il confronto, finalmente, non sarà più così impietoso perchè si chiuderà con una contrazione minima, nell’ordine del -2/-3% rispetto a tre anni fa.

Sulla scia di un anno da record, dove si sfiorarono i 14 milioni di passeggeri, anche il 2020 era partito col botto: 1.053.592 passeggeri a gennaio, prima dell’arrivo improvviso e inaspettato della pandemia, con epicentro italiano proprio Bergamo.

Da quel momento in poi il “milione” è sempre stato un miraggio, solo avvicinato ad agosto dello scorso anno (950mila passeggeri) e il mese scorso (961mila): ora che quella barriera è stata abbattuta e forte di una programmazione mai al ribasso con 118 destinazioni in 39 Paesi, Orio vuole dare continuità e lasciarsi definitivamente alle spalle due anni maledetti.