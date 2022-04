L'Atalanta ha il "mal di casa": mai così pochi punti a Bergamo con Gasp in panchina - BergamoNews

Bergamo. Ad eccezione delle prime due stagioni, l’Atalanta targata Gasp è sempre stata una squadra da trasferta, capace di costruire le proprie fortune (e le qualificazioni europee) lontano dallo stadio di casa.

Mai come quest’anno, però, il divario tra le prestazioni casalinghe e quelle esterne è stato così ampio e il rendimento interno tanto povero. Il Gewiss Stadium, da fortino quasi inespugnabile, è diventato terreno di conquista per molti, che in ben 13 occasioni ha visto la squadra ospitata tornarsene a casa con dei punti.

In diciassette apparizioni davanti al proprio pubblico in Serie A, l’Atalanta ha raccolto solamente quattro vittorie: sei le sconfitte, già peggior dato dell’era Gasp dove al massimo ne erano arrivate quattro, ben sette i pareggi.

Ma a preoccupare di più sono i dati dei gol fatti e subiti, un bilancio in positivo di sole tre reti: anche nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018 (in 19 partite) erano arrivate rispettivamente 31 e 30 segnature, ma se allora erano stati solo 18 i gol subiti in entrambe le occasioni, quest’anno sono saliti a quota 27.

Sempre con due partite in più, anche nelle ultime due annate il dato era simile, con 26 e 24 gol incassati, ma la produzione offensiva era stata di gran lunga maggiore: 51 e 49 reti, contro le 30 di quella in corso.

I numeri sono tutti in rosso: mai perso e pareggiato così tanto, mai vinto così poco, mai incassato tante reti.

Ne deriva una classifica specchio inequivocabile della situazione: l’attuale ottavo posto è il risultato di una deludente tredicesima piazza nella graduatoria delle partite casalinghe (19 punti), con la pezza parziale messa dal terzo posto per risultati esterni (36 punti, meglio hanno fatto solo Milan e Napoli).

Eppure, con ogni probabilità, passeranno proprio dalle due partite ancora da disputare tra le mura amiche le residue possibilità nerazzurre nella volata europea: lunedì il Gewiss ospiterà una Salernitana che da quando è arrivato Nicola in panchina ha iniziato a credere per davvero al miracolo salvezza, mentre la stagione si chiuderà con l’Empoli che ha già dimostrato di voler vendere cara la pelle fino alla fine. Anche vincendole, comunque, si fermerebbe a quota 25 punti, otto in meno rispetto a quello che finora era il peggior ruolino casalingo di Gasperini.

Nel mezzo le non meno importanti trasferte con Spezia e Milan: ma quest’anno giocare lontano da Bergamo sembra quasi essere un vantaggio.