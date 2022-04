International Jazz Day: 100 musicisti per il global concert al Modernissimo - BergamoNews

Nembro. Si concentrano in questi giorni le attività didattiche e concertistiche di Bergamo International Jazz Day in attesa del concerto globale del 30 aprile alle 20 all’Auditorium Modernissimo di Nembro.

Doppio appuntamento giovedì 28 aprile con la lezione concerto di Gianluigi Trovesi e gli studenti del suo laboratorio CDpM. Il sassofonista incontrerà in presenza i ragazzi delle classi seconde dell’Istituto Santa Lucia di Bergamo a cui si aggiungeranno in streaming gli studenti dell’istituto Carducci de L’Aquila insieme ai sassofonisti Nicholas Lecchi e Enrico Bono, la vocalist Alessia Marcassoli, la bassista Chiara Arnoldi, il chitarrista Pietro Berti, il batterista Matteo Milesi e il percussionista Lorenzo Beltrami.

Alle 21 dello stesso giorno si terrà al Dieci10 di Via Quarenghi 42 il concerto della vocalist Patrizia Conte con il pianista Fabrizio Bernasconi, il bassista Lele Garro e il batterista Alessio Pacifico (ingresso su prenotazione 366 9738951)

Venerdì 29 alle ore 18.20 al CDpM all’interno del ciclo “Musica Totale”, Fabio Santini presenta: “Quel suono di pace chiamato jazz”. Alla vigilia dell’International Jazz Day, un’analisi della rassegna ideata da Herbie Hancock che quest’anno si celebra nel nome dell’unione dei popoli contro la guerra. L’incontro prevede diversi ascolti mirati a sottolineare la natura inclusiva del jazz verso tutti i materiali musicali con musiche dello stesso Hancock, di Randy Brecker, Marcus Miller, dell’arpista colombiano Edmar Castaneda e di musicisti italiani ed europei. Vista la coincidenza della data si ricorderà l’opera innovativa e visionaria di Duke Ellington nato il 29 aprile del 1899. Ingresso libero su prenotazione info@cdpm.it

Sabato 30 aprile, giorno del jazz day Unesco, si inizia al mattino alle 9.30 con l’esibizione conclusiva del Laboratorio Coro Gospel della Scuola Secondaria di primo grado Pascoli dell’Istituto Comprensivo Gatti di Curno tenuto da Fiorenza Suagher del CDpM insieme alla docente della scuola Magda Remondini presso l’aula magna dell’istituto.

Alle 20 si tiene l’atteso concerto all’Auditorium Modernissimo di Nembro (ingresso libero con prenotazione info@cdpm.it) con la partecipazione di 24 gruppi per un totale di quasi cento musicisti che hanno aderito alla call lanciata a febbraio dal CDpM. Ecco i gruppi in ordine di apparizione: CDpM saxophone ensemble, Double Deal, Kaleido Trip, The Hootenanny, Matteo Righetti Interplay jazz4et, Spicy Salmon, Sutera Novali duo, Sutera Novali Rota Milesi, Fabio Brignoli Roccellaneo trio, Soundtrack project, Yugen Maki, Andrea Rubini Ivano Cremonesi, Giuseppe D’Avino ensemble, Giuseppe D’Avino ensemble, Angelo Cultreri, Pandora duo, Francesco Chebat Marta J, La tuba di Eustachio, Sebastiano Mazzoleni, JW 5et, Marco Gamba trio, Alex Crocetta 5et, The hub, Martina Cirillo band, Carmina duo.

Bergamo International Jazz Day è giunto alla nona edizione ed è organizzato dal Centro Didattico produzione Musica, dal Comune di Bergamo e Nembro e dalla Fondazione della Comunità Bergamasca.