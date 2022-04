“Finale a sorpresa-Official Competition”: un film dentro al film con Penelope Cruz e Antonio Banderas - BergamoNews

Titolo originale: Competencia oficial

Regia: Mariano Cohn e Gastón Duprat

Durata: 114’

Genere: Commedia

Interpreti: Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, José Luis Gómez, Manolo Solo, Pilar Castro

Valutazione IMDB: 7.2/10

Programmazione: Cinema

In cerca di prestigio e notorietà, un uomo d’affari dalle possibilità miliardarie decide di creare un lungometraggio che lasci il segno nella storia della 7ª arte, basato però su un libro che nemmeno ha letto. Per farlo ingaggia Lola Cuevas (Penelope Cruz), una famosa regista dal carattere forte molto apprezzata dalla critica, e due attori dall’enorme talento, secondo però solo al loro ego: si tratta di Félix Rivero (Antonio Banderas) e Ivàn Torres (Oscar Martinez), il primo attore hollywoodiano sciupa femmine mentre il secondo paladino e interprete di quel cinema serio ed impegnato più vicino al teatro che al resto. Attraverso un serie di improbabili peripezie, i tre dovranno imparare a coesistere lavorando sulla stessa lunghezza d’onda in modo da creare un prodotto coerente e degno di essere ricordato.

Lungometraggio del 2022 diretto e scritto da Mariano Cohn e Gastón Duprat e presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale di Venezia, “Finale a sorpresa” è un film che racconta in modo lucido e dissacrante i dietro le quinte, spesso più travagliati del dovuto, che stanno alla base dei prodotti cinematografici che tutti amano. Mettendo insieme un cast stellare (tanto nella finzione scenica quanto con gli interpreti reali, su tutti Antonio Banderas) i due registi argentini, per la terza volta in competizione alla Mostra di Venezia, decidono di porre l’accento tanto sull’astratto processo creativo che accompagna gli artisti durante la creazione di un’opera quanto sui meccanismi, le tecniche, le tattiche e le procedure prettamente pratiche fondamentali nel mondo cinematografico.

“Finale a sorpresa” è una di quelle commedie drammatiche e metaletterarie straordinariamente atipiche, in cui un gruppo di attori maturi è libero, citando Gastón Duprat, di “riflettere su questioni che riguardano questa professione dalla prospettiva di chi la conosce davvero”, il tutto senza prendersi troppo sul serio, aggiungiamo noi. Chiamati a superare una lunga serie di prove dalla comica conflittualità, i tre protagonisti accompagnano il grande pubblico in un viaggio unico nel suo genere, sapientemente costruito attorno a tematiche come l’ego, le differenti visioni artistiche della recitazione, la crisi di mezza età, l’insicurezza latente alla base di una professione complessa come quella dell’attore e infine sulla patologica e narcisistica necessità di riconoscimenti e prestigio nella vita di un artista.

Commedia dal carattere satirico e graffiante, “Finale a sorpresa” esorcizza con coraggio tutta quell’aura di bizantina sacralità che avvolge la realizzazione di una grande opera artistica, sparando a zero su tutti senza risparmiarsi alcuna poderosa sferzata.

Battuta migliore: “Io già vedo noi due ricevere un Oscar nel Dolby Theatre”