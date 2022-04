Dialogo sul lavoro con padre Giacomo Costa, assistente spirituale delle Acli nazionali - BergamoNews

Un incontro online la vigilia del 1° Maggio per riflettere sul lavoro. Le Acli lombarde in collaborazione con le Acli di Bergamo organizzano sabato 30 aprile alle 18.30 un dialogo sul canale Youtube e sulla pagina Facebook delle Acli Lombardia con padre Giacomo Costa, assistente spirituale delle Acli nazionali.

«Il 1° Maggio rappresenta per la nostra associazione una data chiave – dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo -: ha qualcosa da dire alla nostra identità e alla nostra mission specifica. Abbiamo deciso con Martino Troncatti, presidente regionale, di invitare padre Giacomo Costa, assistente spirituale delle Acli nazionali. Al centro vorremmo rimettere le tante questioni che riguardano il lavoro oggi. Il 28 aprile è stata la giornata nazionale della sicurezza sul lavoro. I recenti dati Inail registrano nel primo bimestre 2022 121.994 denunce per infortunio, circa il 47,6% rispetto al 2021. Un dato che fa pensare rispetto alle garanzie e alla tutela che i lavoratori dovrebbero avere sul luogo di lavoro. Ma non solo. Sarà l’occasione per riflettere sull’ideologia lavorista e produttivista che attanaglia il nostro contesto e sulle possibili azioni che i corpi intermedi e lo Stato potrebbero attuare per la tutela della persona. Da ultimo cercheremo di approfondire le direttrici promettenti perché il lavoro abbia un impatto sul tessuto sociale comunitario».