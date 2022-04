Curno, "rally" notturni al centro commerciale: residenti esasperati, multati 3 giovani - BergamoNews

Curno. Qualcuno l’ha scambiato per un circuito di rally. Invece, è solo il parcheggio rialzato del centro commerciale di Curno.

Dal forte e continuo stridio di gomme che si sente nel video pubblicato da Bergamonews, non è difficile ipotizzare che per i residenti sia diventato un problema prendere sonno. Soprattutto nel fine settimana, quando episodi di questo genere sembrano essere diventati una consuetudine, stando alle testimonianze raccolte.

“Vanno avanti così fino alle due, a volte le tre di notte – commenta Santino Brembilla, 57 anni, residente in via Curnasco, 200 metri in linea d’aria dal centro commerciale -. Credetemi, per noi che abitiamo qui il disagio è enorme. Abbiamo avvisato i carabinieri, il Comune e pure la direzione del centro commerciale, chiedendo di installare delle barriere elettroniche per impedire queste incursioni notturne alle auto. Sono anni che promettono soluzioni, ma finora non ne abbiamo viste. E in estate temiamo che la situazione possa peggiorare”.

Il sindaco di Curno, Luisa Gamba, al corrente del problema, ammette: “C’è poco da dire, hanno ragione. Il nostro osservatorio della sicurezza ha già installato dei dossi in via Lega Lombarda, ma a nostra volta abbiamo chiesto al centro commerciale di posizionare delle sbarre dove è stato costruito il parcheggio rialzato. Sono in corso di installazione” assicura il sindaco, che sottolinea come nelle scorse settimane siano stati multati dalle forze dell’Ordine tre ragazzi per guida pericolosa. Sorpresi mentre sfrecciavano a tutta velocità sulla liscissima pavimentazione del parcheggio, sono stati sanzionati per un importo complessivo di 261 euro. Uno di loro per ulteriori 173, causa la mancata revisione del veicolo.

“Quando si verificano situazioni di questo tipo – commenta il primo cittadino – l’invito che rivolgo ai cittadini, ancor prima di prendere in mano il cellulare e filmare, è sempre quello di chiamare il 112. In questo caso i carabinieri sono prontamente intervenuti fermando uno di questi ragazzi e individuando gli altri due grazie alle telecamere”.