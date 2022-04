Covid: 534 nuovi positivi a Bergamo, isolata in Lombardia la variante Omicron 4 - BergamoNews

Sono 534 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 6.973 in tutta la Lombardia a fronte di 55.685 tamponi, con un tasso di positività in discesa al 12,5% (venerdì era al 12,8%).

Negli ospedali lombardi il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 33) e nei reparti (-6, 1.227). Sono invece 20 i decessi.

Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 2.087 casi, a Brescia 934, a Como 445, a Cremona 246, a Lecco 270, a Lodi 124, a Mantova 330, a Monza e Brianza 599, a Pavia 392, a Sondrio 154 e a Varese 623.

Intanto, la nuova sottovariante Omicron 4 è stata sequenziata nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale San Gerardo di Monza. Al momento, la variante BA.4 del Sars-Cov-2 è al vaglio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).