Colosso musicale per il pubblico bergamasco: la Messa in si minore BWV 232 di Johann Sebastian Bach - BergamoNews

Nell’ambito della Stagione Concertistica 2021-2022 del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e in collaborazione con il Centro Culturale Protestante di Bergamo, sabato 30 aprile nella chiesa di S. Bartolomeo a Bergamo, con inizio alle 20.45, si terrà un concerto dedicato alla Grande Messa in si minore BWV 232 di Johann Sebastian Bach, capolavoro della musica barocca, pietra miliare di tutta la storia della musica e rarità nei programmi musicali internazionali.

Il concerto, preparato e diretto dal musicista bergamasco Giovanni Duci, da quasi trent’anni docente di Esercitazioni Corali presso la sede di Darfo del Conservatorio bresciano, insieme al maestro Luca Morassutti, docente di Musica d’insieme per archi presso la sede di Brescia, sarà eseguito con strumenti barocchi, diapason a 415 Hz e particolare attenzione al fraseggio e alle articolazioni musicali, secondo la prassi esecutiva della prima metà del Settecento, per restituire all’ascoltatore moderno un messaggio musicale non lontano da quello originale.

Il concerto, fortemente voluto dalla comunità protestante di Bergamo, con il sostegno dell’Otto per mille della chiesa valdese, è di particolare effetto per il pubblico, oltre che per i contenuti musicali, anche per l’impatto visivo, in quanto prevede un organico di un centinaio di esecutori. L’orchestra barocca, formata da quasi trenta musicisti, è particolarmente ricca sul piano timbrico, in quanto la partitura prevede trombe barocche (Andrea Bracco, Davide Giacuzzo, Paolo Gaviglio), timpani barocchi (Nicola Moneta), traversieri (Lucia Rizzello, Marica Testi), corno da caccia (Egon Lardschneider), oboi barocchi e oboi d’amore (Raffaella Bortolini, Clément Diez, Enrico Gaia), fagotti barocchi (Carmen Maccarini, Giulia Cadei) violini primi (Luca Morassutti, Jeremie Chigioni, Chiara Del Simone, Chen Xiao Xiao), secondi (Ulrike Slowik, Ida Ostini, Beatrice Silva), viole (Francesco Vernero, Vincenzo Tiralongo), violoncelli barocchi (Thomas Chigioni, Maria Sandu), contrabbassi (Michele Badini, Sebastiano Danelli), clavicembalo (Marco Ruggeri) e organo positivo (Laura Crosera). L’orchestra barocca è composta principalmente da studenti del Conservatorio di Brescia, affiancati da docenti e professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero, capaci di offrire una collaborazione che per gli studenti dei corsi accademici diventa occasione di formazione professionale.

La compagine vocale, interamente preparata dal maestro Duci, vedrà la presenza di un coro, che, per questioni didattiche, avrà proporzioni decisamente superiori ai cori utilizzati da Bach, ma, come quelli, si suddividerà in masse corali di diverse dimensioni (concertisti e ripienisti): ne faranno parte il Coro del Conservatorio “Luca Marenzio” di Darfo Boario Terme e il Coro Antiche Armonie di Bergamo. Quest’ultimo collabora da vent’anni con il Conservatorio di Brescia, con il quale ha eseguito sul territorio lombardo numerose composizioni integrali del celebre compositore di Lipsia, fra le quali spiccano le Passioni secondo S. Giovanni e S. Matteo, gli Oratori di Natale e di Pasqua, il Magnificat e varie Cantate.

I solisti che intoneranno le splendide melodie del capolavoro musicale di Bach saranno Michela Dellanoce e Elisa Balduzzi soprani, Anna Bessi alto, Zhou Quan tenore, Filippo Ghidoni e Gregorio Stanga bassi. Come ai tempi di Bach, essi canteranno anche le parti corali fra i concertisti.

Il concerto è a ingresso gratuito, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, fino a esaurimento dei posti: trecento posti sono prenotabili a questo link, mentre una cinquantina di posti saranno disponibili nell’abside della chiesa, per chi non ha prenotato.

Si allegano fotografie del maestro Duci e di un recente concerto bachiano vocale e strumentale del Coro Antiche Armonie di Bergamo con il Coro del Conservatorio, locandine, programmi di sala dei concerti, con note di sala di Marina Vaccarini.

CONCERTI 2022-03-28.29.30 Messa in Si Minore BWV232 – Locandina sm