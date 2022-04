Alessandro Robecchi a Bergamo presenta il suo nuovo libro - BergamoNews

Bergamo. Con il suo Carlo Monterossi (diventato protagonista anche di una serie televisiva con il volto di Fabrizio Bentivoglio) ha dato vita a un personaggio inconfondibile e molto milanese. Lunedì 2 maggio Alessandro Robecchi, scrittore e giornalista, presenta il suo ultimo libro “Una piccola questione di cuore” (edizioni Sellerio) al Circolino nell’ambito del calendario d’incontri letterari organizzato dalla Cooperativa Città Alta e he in queste settimane ha già visto alternarsi, tra gli altri, autori come Paolo Cognetti, Gigi Riva, Jacopo De Michelis, Andrea Riscassi, Chiara Moscardelli e Riccardo Gotti e che proseguirà con altri interessanti appuntamenti da qui all’estate.

La scrittura rapida e precisa di Robecchi detta un ritmo nella prosa che conquista subito il lettore: “Una piccola questione di cuore” è un giallo d’alta scuola venato da sfumature ironiche e colpi di scena come nello stile dell’autore che ci porta nuovamente dentro Milano, la grande protagonista delle sue storie, ma nel contempo fuori dallo stereotipo della città da bere. Un altro capitolo di un personaggio come Monterossi che ha saputo conquistare libro dopo libro una platea sempre più ampia e affezionata di lettori.

L’appuntamento è lunedì 2 maggio dalle 20,45 nella Sala Civica Sant’Agata del Circolino in Città Alta, vicolo Sant’Agata 19 a Bergamo. L’ingresso è libero, per prenotazioni fino ad esaurimento posti eventi@cooperativacittaalta.it