A Bergamo trasporto pubblico gratuito per i profughi ucraini - BergamoNews

Da venerdì 29 aprile i cittadini ucraini in fuga dalla guerra potranno circolare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici del territorio bergamasco. In particolare, quelli giunti in Italia a partire dal 25 febbraio potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici, per il momento fino al 30 giugno.

Gli interessati dovranno esibire al personale ispettivo uno dei seguenti documenti rilasciati dalle autorità italiane: passaporto con timbro d’ingresso successivo al 25 febbraio 2022, tessera sanitaria provvisoria (rilasciata da Asst dopo il 25 febbraio 2022) e permesso di soggiorno provvisorio (rilasciato dopo il 25 febbraio 2022).

La Provincia di Bergamo ha risposto a una sollecitazione importante da parte del mondo del volontariato che era giunta nei giorni scorsi al Tavolo di Coordinamento provinciale Emergenza Ucraina, nato su impulso del Tavolo prefettizio istituitosi immediatamente dopo l’inizio della guerra.

“Il tema degli spostamenti di questi ospiti sul territorio, in particolare per adempiere a tutte le incombenze richieste a livello amministrativo, sanitario e sociale, sta diventando particolarmente oneroso da gestire per tutti coloro che si stanno prodigando – spiega il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi – per questo si è pensato di offrire un’opportunità aggiuntiva che va nella direzione della piena autonomia”.

“Il dialogo continuo con il territorio, in particolare col mondo del volontariato, è fondamentale per comprendere le dinamiche in atto e proporre azioni efficaci, utili, concrete – aggiunge Damiano Amaglio, consigliere provinciale coordinatore del Tavolo provinciale emergenza Ucraina -. Mi è stato posto come tema importante il movimento degli ospiti ucraini sul territorio provinciale e non c’erano ragioni per non dare una risposta immediata. Ringrazio e mi complimento col collega Alessandro Colletta che a strettissimo giro ha chiuso la partita”.

“Su input del collega Amaglio mi sono attivato con l’Agenzia TPL trovando immediata disponibilità da parte del direttore Emilio Grassi, così come da parte dei Consorzi e e delle aziende interessate che hanno subito aderito – commenta il consigliere provinciale con delega al Trasporto pubblico locale Alessandro Colletta – sono molto soddisfatto per questo piccolo grande gesto che semplifica la vita quotidiana di questi cittadini e dei volontari che con grande generosit si stanno occupando di loro”.

L’iniziativa è della Provincia – insieme all’Agenzia per il trasporto pubblico locale Bacino di Bergamo, alla quale hanno aderito Atb Consorzio, Consorzio Bergamo Trasporti Est – BTE, Consorzio Bergamo Trasporti Ovest – BTO, Consorzio Bergamo Trasporti Sud – BTS, TEB spa.