Servizi per i più piccoli e per le loro famiglie - BergamoNews

Il Centro di Medicina Complementare si avvale di una nuova figura, per accompagnare nella fase di pre parto la donna in gravidanza e post parto il neonato e la mamma. Il ruolo dell’Osteopata Pediatrico è un valore aggiunto alla Salute della donna nel corso dei nove mesi poiché va ad alleviare e risolvere moltissime problematiche alle quali può andare in contro, e svolge un ruolo rieducativo nella fase seguente al parto , andando poi a trattare in simbiosi la mamma ed il neonato potendo curare varie patologie che il piccolo può presentare nella fase imminente post parto, nei mesi e negli anni a seguire.

L’osteopatia in età pediatrica vanta già numerose esperienze in ambito sia riabilitativo che terapeutico , infatti il professionista osteopata è presente in alcune Unità di TIN e degenze pediatriche anche in Strutture ospedaliere.

Le applicazioni sono molteplici e rivolte sia al neonato ed al lattante che alla mamma in attesa e nel post partum: l’ intervento durante la gravidanza è utile nell’ alleviare i dolori dorso lombari e tramite opportuni trattamenti prevenirne la ri-comparsa; per il mantenimento delle strutture osteo tendine-muscolari e legamentose addominali e non solo , in continuo adattamento alla crescita del feto, nel migliorare la condizione fisiologica e la preparazione dei tessuti al parto.

Nel post parto del bebè è importante il ritorno fisiologico delle suddette strutture e dei tessuti oltre che a prevenire i dolori da vizi posturali. Non da meno il trattamento osteopatico è fondamentale per ridare tonicità al pavimento pelvico della mamma.

Quando effettuare una prima visita osteopatica pediatrica?

In età neonatale dopo la dimissione dall’ospedale si può effettuare la prima visita osteopatica per il neonato.

Perché la visita osteopatica?

Per il controllo delle strutture post-nascita e favorire il corretto sviluppo dell’organismo prevenendo posture e vizi scorretti.

Ma quali sono le maggiori problematiche trattate nei bambini tramite il trattamento osteopatico?

Traumi da parto, Plagiocefalie, Problemi di suzione e attaccamento al seno, Piede torto, Asimmetria posturale infantile, Torcicollo miogeno, Reflusso gastro esofageo, Coliche, Stipsi, Sostegno alla regolazione del ritmo sonno-veglia, Otiti, Riniti, Cefalee, Dacriostenosi, Congiuntiviti, Asma, Dopo-interventi chirurgici, Dolori osteo-muscolo-scheletrici della crescita.

L’Osteopata pediatrico si avvale della colla collaborazione di Professionisti che si occupano di tutta la compagine neonatale per andare a trattare la problematica del neonato valutandolo a 360° per fare in modo che si possa svolgere un lavoro mirato e corretto sul piccolo. Cosi collabora con Pediatra, Radiologo per valutare tramite un ecografia delle anche se possa presentare anomalie , Ortopedico, Logopedista e Psicomotricista.

Di seguito sono descritti i servizi offerti dal Centro di Medicina Complementare Bergamo per la donna in gravidanza e nella fase post partum per la mamma ed il neonato.

ECOGRAFIE ANCHE

Questo esame è uno screening neonatale, è consigliata sia ai maschi che alle femmine e va eseguita entro le 8-10 settimane di vita, quando le anche non sono ancora particolarmente ossificate. Questo esame permette di visualizzare i rapporti articolari e la maturità dell’anca neonatale, consentendo così di diagnosticare precocemente anomalie come la displasia e intervenire nel modo migliore.

MASSAGGIO NEONATALE

Questo corso insegna al genitore un metodo che permette di ricreare una solida relazione con il proprio bambino, favorisce l’attaccamento e lo sviluppo psico-motorio.

CORSO DISOSTRUZIONE VIE AEREE

Corso teorico e pratico per tutte le persone che vogliono imparare a gestire situazioni di pericolo che possono accadere nella quotidianità. Consigliata la partecipazione a genitori e nonni prima dell’inizio dello svezzamento.

YOGA in gravidanza/post-parto con il piccolo 0-12ms//nido con il piccolo 12-36ms// in famiglia (genitori + figli)// bambini classi 3-6aa e 6-10aa.

Giulia Luponi Osteopata specializzata in Osteopatia Pediatrica