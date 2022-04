Safety Expo 2022, torna a Bergamo la fiera sulla salute e sicurezza sul lavoro - BergamoNews

Torna a Bergamo Fiera il 21 e 22 settembre Safety Expo 2022, l’evento di riferimento in Italia per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la prevenzione incendi. Convegni, dibatti, formazione, approfondimenti, spettacolo, e un’ampia offerta di servizi prodotti, soluzioni e novità tecnologie dei settori di riferimento: in uno spazio espositivo di 16.000mq si svolgeranno più di 100 eventi volti ad affrontare le novità normative, promuovere la cultura per la sicurezza, diffondere contenuti nuovi, favorire lo scambio di idee, proporre programmi gratuiti di aggiornamento e di formazione accreditata, presentare le soluzioni delle aziende più vivaci nei diversi comparti. Più che una vetrina Safety Expo è un vero e proprio laboratorio dove gli operatori del settore sanno di poter trovare risposte concrete, tecnologie innovative e soluzioni da adottare nelle proprie aziende e da proporre ai clienti attuali e potenziali.

Per partecipare al Safety Expo 2022 è necessario registrarsi online su https://www.safetyexpo.it/account/login.

Il programma prevede tante opportunità di confronto e aggiornamento per professionisti e responsabili in azienda con il contributo di rappresentanti istituzionali e qualificati esperti dei settori di riferimento. Saranno trattate tematiche di grande attualità come le novità legislative che hanno determinato modifiche significative nell’articolato del D.Lgs. 81/2008 e quelle che hanno completamente rinnovato, nel corso del 2021, la legislazione inerente alla gestione della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Grande attenzione anche agli aspetti pratici e ai case history nella progettazione. Diverse le iniziative speciali come spettacoli teatrali a tema e concept show immersivi.

L’evento si rivolge ad un target ampio ed eterogeneo che comprende varie figure aziendali nel pubblico e nel privato (HSE Manager, responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione, preposti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, responsabile antincendio), progettisti e consulenti (ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, chimici), responsabili tecnici (coordinatori della sicurezza nei cantieri, direttori lavori, progettisti, tecnici della prevenzione), responsabili della formazione aziendale, medici competenti, responsabili di vigilanza e controllo ufficiale (Corpo Nazionale VV.F, ASL, Ispettori, funzionari Controllo ufficiale) e responsabili commerciali.

Nato nel 2016 dalla fusione del Forum Prevenzione Incendi (2006-2015) e del Forum Sicurezza sul Lavoro (2012-2015), Safety Expo è organizzato da EPC Periodici in collaborazione con la rivista “Antincendio” e la rivista “Ambiente & Sicurezza sul lavoro” e con l’Istituto Informa. L’ultima edizione prima della pandemia di Coronavirus, nel 2019, aveva registrato più di 7.000 presenze, con un aumento del 15% di affluenza rispetto all’anno precedente, 120 eventi, 210 relatori, 250 espositori.