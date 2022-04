Poche nuvole, poi nel weekend arrivano piogge e temporali - BergamoNews

Venerdì 29 aprile, si concludono settimana e mese: sotto quale cielo a Bergamo? Risponde Francesco Sudati del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Le condizioni anticicloniche presenti su gran parte d’Italia, favoriscono anche sulla Lombardia condizioni di tempo ancora stabile per venerdì, mentre sabato un modesto nucleo di aria fredda in quota attraverserà da nord verso sud la nostra regione, favorendo condizioni di instabilità che probabilmente proseguiranno anche domenica.

Venerdì 29 aprile 2022

Tempo Previsto: Al mattino addensamenti nuvolosi lungo la fascia pedemontana prealpina e lungo le Prealpi, ma con scarsa probabilità di fenomeni associati. Tendenza ad ampie schiarite nel corso della giornata. Altrove sereno o poco nuvoloso, salvo la tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalle zone alpine dalla serata, in estensione altrove dalla notte.

Temperature: in pianura minime in moderato o lieve aumento e comprese tra 11/14 °C, massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 21/24 °C.

Sabato 30 aprile 2022

Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi rapido aumento delle nubi fin dal primo mattino, con piogge e rovesci sparsi in estensione dalle Retiche alle Orobie nel corso della mattinata. Durante il pomeriggio temporali diffusi, più probabili nelle zone orientali. Quota neve oltre 1700/1900 metri. Altrove graduale aumento della nuvolosità nel corso della mattinata, con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio temporalesco a partire dalla tarda mattinata dalle zone pedemontane e Oltrepò pavese, in estensione alle altre aree nel corso del pomeriggio, con maggior probabilità di interessamento delle zone orientali della Pianura Padana.

Temperature: in pianura minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 09/13 °C, massime in lieve calo e comprese tra 18/21 °C.

Domenica 1 maggio 2022

Tempo Previsto: Generale condizioni di variabilità, con possibilità per rovesci o temporali sparsi sulle zone montuose, in estensione alle zone di pianura nel corso del pomeriggio/sera.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra 09/13 °C, massime in lieve aumento e comprese tra 20/23 °C.