PCUSATO.NET i professionisti dell’usato informatico - BergamoNews

Un’esperienza decennale di un team di professionisti nata nel 2011 come un progetto nuovo ed innovativo per fornire al cliente il migliore materiale ricondizionato presente sul mercato.

Nata dalla passione del titolare Michele che già a 23 anni apre, con dei soci, il primo Internet Point in centro a Bergamo, è la fine degli anni ’90 e il mondo dell’informatica è in continua espansione. Successivamente avvia un’attività di vendita ed assistenza tecnica per professionisti e infine tramite un suo contatto riceve il primo stock di pc a fine leasing e decide di ricondizionarli e avviare la vendita tramite Ebay.

Con il tempo espande l’attività acquistando sempre più materiale fino ad operare all’interno di un capannone di oltre 1.500 metri quadrati.

Ad oggi l’azienda conta 11 lavoratori, più una decina di professionisti esterni che collaborano in modo continuativo.

Tutte figure che provengono da una formazione in campo tecnico/hardware, più posizioni come ufficio marketing e commerciale.

La filosofia dell’azienda si basa sulla costante esigenza di privati e aziende di affidarsi ad un servizio preciso, riducendo i costi necessari e abbattendo i rincari delle vendite di prodotti nuovi.

Aprendo così un ventaglio di scelte per tutte le tasche ed esigenze, offrendo ai clienti prodotti certificati, scrupolosamente controllati prima di ogni singola spedizione.

Un prodotto informatico usato e rigenerato offre al cliente la possibilità di rifornirsi di materiale ad alta prestazione e qualità con un risparmio medio del 50 % e i prodotti offerti vengono selezionati, controllati, verificati e rigenerati per offrire il miglior prezzo possibile.

Viene anche offerto un servizio di consulenza per preventivi di vendita e noleggio di prodotti usati e rigenerati.

Seguendo i clienti sulla scelta del materiale più appropriato ad ogni esigenza,

Problematiche dopo l’acquisto? Il nostro servizio post-vendita offre disponibilità, cordialità e professionalità per aiutare, capire e risolvere telefonicamente o con assistenza remota qualsiasi caso dovesse presentarsi successivamente alla consegna del prodotto.

