Lo stesso wi-fi gratuito e senza password per Bergamo e Brescia Capitale della Cultura - BergamoNews

Bergamo. Una rete wi-fi unica, per Bergamo e per Brescia, senza password, in grado di unire i due poli. Tra i tanti progetti che stanno trovando compimento in vista del grande evento Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, anche questo. “Abbiamo scelto di imboccare la via della semplificazione anche in questa occasione – spiega Giacomo Angeloni, assessore, tra le altre deleghe, alla digitalizzazione -, per cercare di trovare un raccordo anche da questo punto di vista. In questo modo, le due città saranno collegate da una rete internet sola, alla quale il cittadino e il turista potranno accedere senza password, collegandosi direttamente appena entreranno nelle due città. Sarà sufficiente avere in funzione, sul proprio telefono, il wifi. Un unico strumento dunque che consentirà loro di rimanere federati anche nel passaggio da una all’altra”.

Una visione d’insieme voluta anche quando si parla di prenotazione di eventi: “Lo stesso discorso varrà anche per la prenotazione degli eventi di cui, nello specifico, si sta occupando VisitBergamo. L’idea, che stiamo portando avanti e sulla quale stiamo lavorando, è infatti quella di creare un unico portale che consentirà a chiunque, accedendovi, di staccare virtualmente un ticket che varrà sia per le manifestazioni organizzate a Bergamo che per quelle di Brescia”.

Infine, un passaggio su una terza idea, ancora in fase di elaborazione: “Stiamo lavorando anche ad una sperimentazione, che ancora è agli albori, ovvero ad un progetto di realtà aumentata. Questo è un percorso molto complesso, ancora tutto in divenire”.