Ispettorato del lavoro, dipendenti esclusi dall'adeguamento salariale: funzionario in sciopero della fame - BergamoNews

Bergamo. Sciopero della fame per protestare contro il mancato aumento dell’indennità ai dipendenti dell’Ispettorato del Lavoro.

La drastica decisione è stata presa da Pellegrino Sordillo, da 25 anni funzionario dell’Ispettorato di Bergamo, a digiuno dallo scorso 19 aprile.

“Mai mi sarei sognato di mettere in atto una mossa così eclatante – dichiara – ma ciò che è accaduto è talmente assurdo e ingiusto che non sembra nemmeno vero”.

“Noi ispettori eravamo dipendenti diretti del Ministero del Lavoro – spiega Sordillo -. Poi hanno creato due agenzie in convenzione con il Ministero, mantenendoci però lo stesso contratto. Nel 2020 è stata emessa una normativa, poi applicata con un Dpcm del 2022, dove riconoscevano un aumento di stipendio ai dipendenti ministeriali, escludendo però coloro ai quali viene applicato il medesimo trattamento retributivo”.

Un’assurdità, secondo Sordillo e le stesse organizzazioni sindacali, che lo scorso 18 marzo hanno organizzato uno sciopero nazionale ottenendo circa il 90 per cento di adesioni.

“Noi in busta paga abbiamo la voce ‘Indennità Ministero del Lavoro’, che però non è stata adeguata come quella dei nostri colleghi dipendenti diretti del Ministero. Si parla di 2.500 euro lordi su media annua, che ora ci negano anche perché mancano i fondi. Per questo persiste lo stato di agitazione”.

Dal giorno successivo a Pasquetta, quindi, Pellegrino Sordillo non mangia più: “Assumo solo liquidi e continuo a lavorare. Ho perso 6 chili. Il mio vuole essere un gesto che faccia pressione per cercare di risolvere questa questione. Sul mio profilo Facebook tengo un diario della protesta dove pubblico gli aggiornamenti. Ho avuto un buon supporto da tanti colleghi, dalla Uilpa e da un altro sindacato non confederale, mentre le altre organizzazioni non si sono fatte sentire per scelta. Probabilmente ritengono questa protesta troppo dura”.

Quando smetterà lo sciopero della fame? “Non lo so. Venerdì è in programma un incontro a Roma per cercare di risolvere la questione. Aspetterò l’esito e poi deciderò”.