Habilita Zingonia, attivo il nuovo ambulatorio di medicazioni avanzate - BergamoNews

A partire dall’inizio di maggio, in Habilita Zingonia, sarà attivo il nuovo ambulatorio di Medicazioni Avanzate gestito dalla Dr.ssa Cristina Diliberto. Abbiamo chiesto al Medico Chirurgo di spiegarci in che cosa consista questo particolare servizio. «Le medicazioni avanzate vengono effettuate utilizzando prodotti specifici che, per le loro caratteristiche, possono restare nella sede della lesione per più di un giorno senza dover essere sostituite: si tratta quindi di un servizio (richiedibile sia in convenzione con l’SSN, sia privatamente) che aumenta la praticità della medicazione stessa e riduce l’esborso economico del paziente che, altrimenti, dovrebbe ripetere la medicazione quotidianamente».

Quali sono le patologie per le quali si consiglia di effettuare questo particolare tipo di medicazione?

«Le medicazioni avanzate sono particolarmente indicate per le ulcere da insufficienza vascolare venosa o arteriosa, per quelle da diabete, oppure per le lesioni post-traumatiche (ad esempio fratture esposte che rischiano di infettarsi)».

Quanto dura l’applicazione di una medicazione avanzata?

«È difficile fare una stima precisa, in quanto entrano in gioco diverse variabili. Si deve valutare l’estensione e la complessità della medicazione. In certi casi, per applicare la medicazione avanzata sono sufficienti 10 minuti; in altri casi, invece, si richiede la rimozione di tessuti necrotici, la pulizia e la disinfezione della lesione, e questo significa che possono volerci anche 30 minuti per effettuare una medicazione avanzata corretta. Parliamo di un iter chirurgico leggermente più complesso rispetto alle medicazioni tradizionali. Deve essere effettuata una pulizia più approfondita e vengono utilizzati prodotti particolari».

Qual è la particolarità dei prodotti che vengono utilizzati per le medicazioni avanzate?

«Si tratta di prodotti specifici che svolgono una particolare azione in base alle varie fasi della lesione. Ogni singolo prodotto agisce in modo efficace per agevolare la guarigione dei tessuti, riparando la ferita dal rischio di infezioni e, allo stesso tempo, impedendo il rischio che la pelle possa macerarsi. In base all’evoluzione della lesione si valuta quale sia il prodotto specifico più adatto per il paziente».

Chi sono i pazienti che richiedono più frequentemente questo servizio?

«L’età media di pazienti che necessita questo tipo di servizio è generalmente alta. Parliamo infatti di persone che sono affette da patologie tipiche dell’anziano. Diverso è il caso di medicazioni post-traumatiche: in questo caso l’età media si abbassa e necessitano di una medicazione avanzata anche i giovani».

Per info e prenotazioni:

T 035.4815515