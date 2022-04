Fratelli d'Italia: alla convention di Milano attesi più di 100 bergamaschi - BergamoNews

Bergamo. Si apre ufficialmente la stagione elettorale. E Fratelli d’Italia scende in campo con la sua convention: una tre giorni nazionale, da venerdì a domenica, a Milano, dal titolo “Italia, energia da liberare”.

Tavoli tecnici, grandi temi e idee sul piatto: questo il senso di una vetrina politica che punta a sostenere le linee guida di un partito indubbiamente cresciuto nel tempo, tanto da essere considerato, secondo l’ultimo sondaggio della Ipsos del bergamasco Nando Pagnoncelli, il primo per preferenze in tutto il Paese.

“Si tratta di un grande evento politico dal respiro nazionale – racconta Andrea Tremaglia, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni – che vedrà la partecipazione di più di un centinaio di delegati bergamaschi. Una presenza numerica importante che racconta, una volta di più, quanto il partito sia diventato importante non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto nella nostra provincia. Parteciperanno molti esponenti della politica italiana ma anche molti ospiti che potranno intervenire nella parte pubblica della convention. Una serie di incontri che hanno la volontà di portare avanti il concetto del fare: si discuterà di proposte concrete, dando una misura e una realtà concreta alle stesse attraverso l’espressione di 9 tavoli che vedranno in gioco altrettanti delegati, il cui compito sarà proprio quello di affrontare, ciascuno, una macro area. Proposte ragionate, laboratori di idee che, chiaramente, verranno poi trasposte anche a livello locale”.

Al termine dei lavori, sia della parte privata che di quella pubblica, poi, un concerto dedicato ai lavoratori precari: “Sì, vogliamo che questa kermesse politica sia una festa, ma anche una festa delle idee. Una grande occasione per confrontarsi e discutere del futuro dell’Italia, portando avanti il nostro credo per dar vita ad un centrodestra veramente unito. Nella speranza, poi, di votare il prima possibile. Il mio auspicio è certamente quello di andare il più velocemente possibile alle urne, per porre fine ad un esperimento pessimo come è quello a cui stiamo assistendo e restituire all’Italia un governo serio”.