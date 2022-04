Frana a Valgoglio, iniziato il ripristino: aperto il passaggio per i mezzi d'emergenza - BergamoNews

Valgoglio. Sono in corso i lavori di ripristino della viabilità sulla SP 49 bis dopo la frana che nella mattinata del 26 aprile, a seguito delle intense piogge della notte, è caduta in corrispondenza dell’ultimo tornante che porta all’abitato di Valgoglio.

I lavori sono stati affidati alla LCP Funi srl di Angolo Terme, in provincia di Brescia, e avranno una durata di 45 giorni.

Come primo intervento è stata formata una pista che consente, da giovedì 28 aprile, il transito dei mezzi di emergenza. L’impegno economico per via Tasso è di 250mila euro.

Il movimento franoso che si è staccato da una porzione del versante è composto da materiale roccioso di circa 300 metri cubi. Il sopralluogo effettuato nella tarda mattinata del 26 aprile ha consentito di appurare che sul versante è presente ancora una porzione di pari volumetria instabile che pregiudica ogni tipo di intervento a valle.

Il programma di intervento è stato definito il giorno successivo, 27 aprile, a un incontro convocato dal Comune di Valgoglio con Prefettura, Regione, Provincia, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Croce Rossa.

“Ci siamo presi fin da subito l’impegno di stanziare i fondi necessari per ripristinare la strada e mettere fine all’isolamento di Valgoglio, dandoci come priorità lo sgombero del materiale per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, cosa che abbiamo portato a termine – spiega il consigliere delegato alla Viabilità Mauro Bonomelli – . Siamo soddisfatti di poter dare risposta immediata a questa emergenza per garantire una soluzione del problema in tempi brevi e limitare al massimo i disagi ai cittadini di Valgoglio”.

Queste le operazioni necessarie per il completamento dei lavori:

– Alleggerimento/rimozione del fronte di frana non ancora collassato;

– Disgaggio del fronte di frana;

– Chiodatura del fronte di frana stabilizzato;

– Legatura del fronte di frana stabilizzato e rivestimento dello stesso con idonea rete metallica;

– Formazione di adeguata barriera paramassi;

– Rimozione e smaltimento dei detriti generati dal movimento franoso e dai successivi interventi di alleggerimento/rimozione e disgaggio;

– Ripristino della viabilità.