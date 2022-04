Festival Orlando, gli appuntamenti di venerdì 29 aprile - BergamoNews

Bergamo. Prosegue l’edizione 2022 di “Orlando”, il festival queer di Bergamo. Anche per la giornata di venerdì 29 aprile il programma è ricco di eventi che riescono a fornire tanti interessanti spunti di riflessione.

Ecco i dettagli.

– Alle 20.30 all’Auditorium di Piazza Libertà andrà in scena la performance “Abracadabra – incantesimi di Mario Mieli [#studio5], di Irene Serini con Luca Oldani, Anna Resmini, Irene Serini, Caterina Simonelli.

durata 70’

Abracadabra, quinto e ultimo studio di un percorso teatrale diviso in tappe, indaga il pensiero rivoluzionario di Mario Mieli, figura storica del movimento LGBTQI+ italiano, che ha esplorato il difficile rapporto con la femminilità, propria di ogni essere umano, con l’identità di genere e con il desiderio represso. In scena quattro artistз che mettendosi in gioco non celebrano né assolvono gli elementi eccentrici della sua vita, ma portano il pubblico dentro ai deliri lucidissimi dei suoi incantesimi.

Iniziativa inserita nell’LGBT+ History Month Italia 2022.

Per informazioni:

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €.

Consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

– Alle 22.30 all’Auditorium di Piazza Libertà verrà proposta la visione del film “Finlandia”, di Horacio Alcalá (Messico-Spagna, 2021) – durata 97’

V.O. in spagnolo Sott. italiano

Cangiante incursione nella vita della comunità Muxe messicana, è un melodramma eccentrico e pirotecnico, a tratti genuinamente imprevedibile, in cui si sovrappongono colori, temi, personaggɜ, piani temporali e linee narrative differenti. Oscilla audacemente tra immagini patinate e rivendicazioni politiche, progresso e pregiudizio, tradizione e modernità, tolleranza e violenza, sacro e profano, trovando un miracoloso equilibrio fatto di gioco e autenticità.

In collaborazione con il Lovers Film Festival.

Il film sarà preceduto dal cortometraggio:

God’s Daughter Dances di Sungbin Byun (Corea del Sud 2020) – durata 24’

Per informazioni:

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

– Dal 29 aprile all’8 maggio le arti visive saranno protagoniste allo spazio Giacomo con l’allestimento di “Cities by Night | Bergamo”, di Valentina Medda

Per infomazioni:

La mostra è visitabile presso Giacomo in via Quarenghi 48 c/d a Bergamo. L’ingresso è gratuito, con apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Le opere sono presenti anche in versione tattile per persone non vedenti o ipovedenti.