Covid, in Lombardia 7.631 nuovi positivi: 608 a Bergamo - BergamoNews

Il Ministero della Salute e Regione Lombardia rendono i dati di venerdì 29 aprile sui contagi da Covid.

I DATI DI OGGI

– i tamponi effettuati: 59.522, totale complessivo: 36.642.914

– i nuovi casi positivi: 7.631

– in terapia intensiva: 34 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.233 (-28)

– i decessi, totale complessivo: 39.915 (+26)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 2.215 di cui 910 a Milano città;

Bergamo: 608;

Brescia: 1.021;

Como: 450;

Cremona: 260;

Lecco: 300;

Lodi: 130;

Mantova: 405;

Monza e Brianza: 660;

Pavia: 468;

Sondrio: 216;

Varese: 685.