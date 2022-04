Che pasticcio, Bridget Jones! Rocky III o La notte del giudizio? La tv del 29 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 29 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “The band”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Giuramento di fedeltà”: Rafi Nazar, sottufficiale capo della Marina, di origine afghana, scappa perché ritenuto responsabile del furto di un software top secret. La squadra sospetta che voglia venderlo ai Talebani…

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà l'”Isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

Su La 7 alle 21.15 sarà la volta di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Germinal”; su Italia 1 alle 21.25 “Rocky III”; su Rai4 alle 21.20 “12 rounds”; su La5 alle 21.05 “Che pasticcio, Bridget Jones!”; su Iris alle 20.55 “Dove osano le aquile” e su Italia2 alle 21.10 “La notte del giudizio”.

Rai5 alle 21.15 riproporrà “Roberto Bolle – Danza con me”. Roberto Bolle giunge alla sua quarta edizione dedicata alla passione e all’espressione della libertà, quest’anno sarà particolarmente spumeggiante ed energica. Roberto Bolle nel ruolo del protagonista si spartisce la guida del programma diventando a volte spalla, a volte conduttore di veri e propri numeri.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de l'”Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset