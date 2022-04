Belotti, multa per eccesso di velocità fuori dallo stadio di Leverkusen: "Ero euforico per la vittoria" - BergamoNews

Bergamo. Come tutti gli atalantini a Leverkusen anche Daniele Belotti la sera del 17 marzo scorso era euforico per la vittoria sul Bayer arrivata allo scadere con il gol di Boga. Una rete che aveva sancito la qualificazione ai quarti di finale di Europa League per la squadra di Gasperini.

Il deputato bergamasco, però, dopo la partita ha pigiato un po’ troppo il tasto sull’acceleratore ed è stato pizzicato dalla telecamera di un autovelox piazzato proprio fuori dallo stadio BayArena. E a distanza di un mese e mezzo ha ricevuto a casa una sanzione di 40 euro (andava a 62 km/h invece di 50 su una superstrada dove era stato ridotto il limite per dei lavori), con tanto di foto in cui lo si vede al volante, firmata dal sindaco in persona della città tedesca.

Un episodio sul quale Belotti, che aveva raggiunto Leverkusen con una vettura a noleggio dall’aeroporto belga di Charleroi, partendo direttamente da Roma dopo gli impegni in Parlamento (a riprova della sua fede nerazzurra), ci ha riso sopra con un divertente post sui suoi social: