Anche a Boltiere disponibili i tagliandi per la sosta gratuita dei veicoli a basse emissioni - BergamoNews

La Giunta comunale di Boltiere ha approvato in data 28 aprile la proposta di delibera relativa alla concessione della sosta gratuita negli spazi a pagamento nel territorio dei comuni soci di Agenda21 e anche nell’intero territorio del comune di Bergamo, per i veicoli a trazione elettrica ed ibrida, com emissioni di CO2 inferiore o uguali a 50gr/Km.

Come stabilito anche in consiglio comunale, tra le priorità dell’Amministrazione è presente la necessità di intraprendere ogni azione utile all’abbattimento dei livelli di inquinamento nell’intero territorio comunale, con atti di programmazione in materia di tutela ambientale. Questa azione si muove proprio in quest’ottica.

Il comune sviluppa tramite l’Associazione dei comuni di Agenza21, a cui aderisce, iniziative volta alla promozione della mobilità elettrica. Si è, infatti, messo a disposizione dei cittadini una rete di ricarica, la cui realizzazione sta continuando proprio in questo periodo.

La disponibilità dei tagliandi sarà possibile richiederla agli uffici comunali a partire dall’inizio del mese di giugno.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE