Trasporto: corso sul corretto uso e funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici - BergamoNews

Confartigianato Imprese Bergamo organizza a maggio una nuova edizione del Corso di formazione sul corretto uso degli apparecchi tachigrafici, dedicato ai conducenti dei settori del trasporto merci, sia in conto proprio sia in conto terzi, e del trasporto di persone che utilizzano, anche saltuariamente e per brevi periodi, mezzi dotati di tachigrafo analogico e digitale, indipendentemente dal titolo e dal contratto di lavoro.

Il corso ha una durata di 8 ore complessive, suddivise in due incontri che si terranno presso la sede di Confartigianato Imprese Bergamo, in Via Torretta 12, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 i sabati 7 e 21 maggio 2022, e prevede il rilascio dell’attestato di frequenza ai partecipanti e di una copia all’azienda per cui lavorano.

Ricordiamo che con la partecipazione dei propri autisti al corso, l’azienda assolve all’onere formativo previsto dalla normativa. L’attestato di formazione ha validità quinquennale dalla data della sua emissione.

Per informazioni e iscrizioni: Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).