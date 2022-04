"Stadio, Chorus Life, Riuniti... in 7 anni riqualificati per Bergamo 300mila metri quadrati" - BergamoNews

Bergamo. Un lavoro di partenariato tra enti pubblici e soggetti privati che ha portato, nell’arco di sette anni, dall’insediamento dell’attuale amministrazione comunale ad oggi, alla realizzazione di 8 maxi progetti, frutto degli investimenti di aziende presenti sul territorio a beneficio della collettività. Ergo, denari che non escono dalle casse comunali, ma che ci entrano, grazie anche agli onori di urbanizzazione, grazie al lavoro certosino, quasi sartoriale, di ricucitura delle parti: questo il credo che sta alla base di un metodo di lavoro, alla voce riqualificazione urbana, che ha consentito, alla città di Bergamo, di recuperare la bellezza di 81.230 metri quadrati di nuova superficie pubblica e 312.800 metri quadrati di aree riqualificate. Ne sono esempio, le grandi opere, alcune delle quali ancora in fa se di compimento, come l’ex ospedale Riuniti, l’ex Ote, lo stadio, l’ex gasometro, l’ex Mangimi Moretti, l’ex Gres (palazzetto del ghiaccio), l’ex Cesalpinia e l’ex Pirelli, a Redona.

“Diciamo che si tratta di operazioni che non hanno precedenti – racconta Francesco Valesini, assessore alla riqualificazione urbana-, che non sono mai state fatte negli ultimi dieci anni di amministrazione e che hanno consentito alla città di poter non solo riqualificare, ma anche avere poi a disposizione una serie di strutture e servizi che possono e devono essere messi a servizio della cittadinanza. Questo grazie ad un lavoro di tessitura dell’ente pubblico con il soggetto privato, direi che si può tranquillamente parlare di operazioni fatte da grandi imprese a servizio della città. E ci tengo anche a sottolineare che questo non solo ha consentito all’amministrazione di portare a casa risorse economiche importanti da utilizzare poi sotto forma di investimenti, ma anche di dare un volto nuovo a luoghi che per anni sono stati dismessi, a riqualificarli appunto e a farlo senza utilizzare ulteriore suolo pubblico. Senza dimenticare anche le altrettanto importanti opere viabilistiche connesse agli interventi che hanno trovato vita, direttamente o indirettamente. Quando penso a questi macro concetti, penso, ad esempio, a Chorus Life, allo stadio, all’ex area Mangimi Moretti o al Gres alla Malpensata”.

“Se devo pensare ad una cifra caratteristica di questi anni di lavoro penso anche e soprattutto a questi tipi di interventi, alla linea con la quale sono stati portati avanti – aggiunge Sergio Gandi, vicesindaco, assessore al bilancio e alla sicurezza-, perché è bene sottolineare che abbiamo invertito la rotta. È chiaro che anche le condizioni storiche in cui ci siamo trovati a lavorare sono state fondamentali, ma è pur bene sottolineare come la realizzazione di queste grandi opere abbia chiaramente aiutato economicamente la città e l’abbiano anche trasformata dal punto di vista del tema della sicurezza. Non dimentico, infatti, che appena abbiamo cominciato a lavorare, sette anni fa, ricevevo almeno una segnalazione a settimana sul degrado in certi luoghi della città, luoghi ora riqualificati e certamente molto più sicuri”.

“Quando si guardano i dati è importante anche farlo notando come il lavoro congiunto tra enti pubblici e privati abbia portato più ad una riqualificazione delle aree dismesse e quindi del suolo pubblico già esistente, piuttosto che ad un ulteriore consumo del nuovo: questo, ad esempio, anche perché l’amministrazione ha scelto di alzare vorticosamente i costi per i privati in termini di oneri di urbanizzazione sul suolo vergine e abbassare quelli su quello già esistente. Un fattore disincentivante, dunque, che va dritto nella direzione che anni abbiamo deciso di seguire. Senza mai realizzare, poi, centri commerciali o opere impattanti tanto quanto ma, al contrario, solo aree, con servizi a disposizione del cittadino, di piccola o media entità”.

E non solo di riqualificazione si tratta, ma anche di lasciti alla città con un nuovo volto e con un conseguente valore non certo indifferente: solo le otto opere pubbliche in questione, oggi, hanno infatti un valore acquisto complessivo pari a 45.185.825 euro. Senza dimenticare, poi, i progetti specifici sviluppati con soggetti privati, come i 5 milioni di euro di intervento della Cooperativa Città Alta sull’ex chiesa dei Teatini dentro l’ex carcere di Sant’Agata o il piano di valorizzazione dell’ex Monastero del Carmine con il TTB, la riqualificazione del Galgario con la partecipazione dei fondi di Diakonia e molti altri.

I dati delle 8 grandi opere

Ex Ospedale Riuniti Largo Barozzi

Superficie totale riqualificata 122.000 mq, nuova superficie pubblica 5.100 mq, valore totale delle opere 75.000.000 euro, valore opere pubbliche 7.816.200 euro

Ex Ote

Superficie riqualificata 65.000 mq, nuova superficie pubblica 38.000 mq, valore totale delle opere 120.000.000 euro, valore opere pubbliche 15.560.000 euro

Stadio

Superficie riqualificata 64.000 mq, nuova superficie pubblica 5.000 mq, valore totale delle opere 30.000.000 euro, valore opere pubbliche 4.224.390 euro

Ex Gasometro

Superficie riqualificata 9.000 mq, nuova superficie pubblica 9.000 mq, valore totale delle opere 5.400.000 euro, valore opere pubbliche 5.400.000 euro

Ex Mangimi Moretti

Superficie riqualificata 13.000 mq, nuova superficie pubblica 5.730 mq, valore totale delle opere 5.000.000 euro, valore opere pubbliche 2.856.812 euro

Ex Gres/Palazzetto del Ghiaccio

Superficie riqualificata 12.000 mq, nuova superficie pubblica 5.200 mq, valore totale delle opere 6.000.000 euro

Ex Cesalpinia

Superficie riqualificata 10.000 mq, nuova superficie pubblica 4.700 mq, valore totale delle opere 15.000.000 euro, valore opere pubbliche 837.720 euro

Ex Pirelli – Redona Centro

Superficie riqualificata 17.800 mq, nuova superficie pubblica 8.500 mq, valore totale delle opere 18.000.000 euro, valore opere pubbliche 2.454.703 euro