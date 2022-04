Il Giornale di Brescia torna su Facebook e modera i commenti - BergamoNews

Dopo un anno mezzo circa il Giornale di Brescia torna su Facebook. Aveva lasciato il social a novembre del 2020 per il troppo astio, i troppi insulti anche da parte di falsi profili che inondavano i commenti dei post con gli articoli. Era stata una decisione di certo sofferta e in controtendenza rispetto a tutti gli altri giornali italiani.

Ecco come annuncia la rentrée il Giornale di brescia, diretto da Nunzia Vallini.

“Rieccoci. Torniamo su Facebook con le notizie e i servizi che può offrirvi il Giornale di Brescia. Lo vogliamo fare stringendo un patto con i nostri lettori per stabilire un rapporto di fiducia reciproca. Vorremmo offrirvi un servizio utile per essere il vostro giornale locale di riferimento, fortemente legato al territorio del bresciano. Servono patti chiari per un’amicizia lunga. Vi chiediamo di rispettare le regole per un dialogo civile, che abbiamo stilato e pubblicato in una social media policy (la riassumiamo qui sotto, ndr). Siamo convinti che solo offrendovi un ambiente sicuro si potrà creare un dialogo fertile. Non abbiamo paura delle critiche, se sono espresse nel rispetto di tutti. Vogliamo sapere come la pensate e come possiamo informarvi meglio. Ma gli attacchi troll, gli insulti, le minacce e la violenza verbale non saranno tollerati. Ritorniamo quindi con turni di moderazione sostenuti da una sperimentazione con una tecnologia di intelligenza artificiale, che ci aiuterà sia per mantenere la conversazione civile, ma anche per rispondere puntualmente alle vostre domande e alle vostre richieste. Perché la vostra opinione ci sta a cuore per offrirvi un giornale sempre più vicino alle vostre esigenze”.

Ed ecco la social media policy per regolare la conversazione della sua community sui social.

Non sono ammessi contenuti diffamanti o che violino le leggi italiane ed europee

Non sono ammessi commenti ingiuriosi e offensivi rispetto a chiunque

Non sono ammesse frasi e terminologie volgari, razziste o sessiste

Non sono ammessi commenti non pertinenti ai temi trattati

Non sono accettate inserzioni pubblicitarie, link pubblicitari o riferimenti ad altri siti

Non è ammesso che vengano utilizzati i dati personali degli altri commentatori per scopi diversi da quello di replicare a un commento

Non è ben accetto il maiuscolo, su Internet significa GRIDARE

Se i lettori ritengono che queste regole vengano violate, possono scriverci qui: gdbweb@giornaledibrescia.it.

Ai lettori impazienti rendiamo noto che – come tutti i social media team – anche i moderatori dei social e del sito del Giornale di Brescia osservano un orario di lavoro: per cui a volte i loro commenti non sono moderati subito semplicemente perché sono stati inseriti fuori orario e devono aspettare il moderatore di turno.