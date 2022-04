Don Matteo, Il professor Cenerentolo o Il laureato? La tv del 28 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 28 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”.

Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’amico ritrovato”. Spoleto si sveglia con una notizia sconvolgente: Don Matteo è scomparso, sotto misteriose circostanze. Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini non – credono ai propri occhi: dietro l’altare, a recitare la messa, trovano Don Massimo, che si definisce il nuovo parroco e sostituto di Don Matteo. Che significa? Dov’è il loro amico? Nessuno sa spiegarsi quell’improvvisa sparizione. E mentre Marco decide di aiutare Valentina a risolvere un problema, alimentando la gelosia di Anna, ciascuno di loro cerca di scendere a patti con l’arrivo del nuovo sacerdote. Sono tutti diffidenti, perfino ostili con lui. Chi è Don Massimo? Un impostore? E che fine ha fatto Don Matteo?

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Big show”, condotto da Enrico Papi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il professor Cenerentolo”, con Laura Chiatti, Flavio Insinna e Leonardo Pieraccioni; su RaiTre alle 21.20 “Judy”; su Italia1 alle 21.20 “Run all night – Una notte per sopravvivere”; su Rai4 alle 21.20 “Chiudi gli occhi”; su La5 alle 21.05 “Mai lontano da qui”; su Iris alle 20.55 “Il laureato” e su Italia2 alle 21.10 “The Mask – Da zero a mito”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “OSN – Gatti Bruckner Wagner”. Dall’Auditorium Toscanini di Torino, Daniele Gatti, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, propone una pagina estrema di Anton Bruckner, quasi un testamento spirituale: la Sinfonia n. 9 in re – minore, e una scelta di parti sinfoniche tratte dall’ultima opera di Richard Wagner: Parsifal. Regia Maria Baratta.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

