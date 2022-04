Cieli sereni, atteso un peggioramento da sabato - BergamoNews

Giovedì 28 Aprile: Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci illustra che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

La presenza sul Mediterraneo centrale di un promontorio alto pressorio, garantirà condizioni di stabilità. Durante la giornata di giovedì un passaggio in quota di aria fredda sarà responsabile di debole instabilità lungo i rilievi alpini confinali con conseguente formazione di nuvolosità cumuliforme, ma senza fenomenologia associata. Dalla serata di venerdì, attese precipitazioni, preludio di un probabile e più marcato cedimento della stabilità dalla giornata di sabato, da confermare nei prossimi giorni.

Giovedì 28 aprile 2022

Tempo Previsto: cieli generalmente sereni. Nuvolosità cumuliforme lungo la fascia alpina e prealpina, ma senza fenomenologia associata. Nuvolosità che, durante il corso della prima parte della giornata, tenderà a presentarsi anche lungo la fascia di prima pianura del Bergamasco, Bresciano e Mantovano. Dal pomeriggio cieli sereni su tutta la regione.

Temperature: in pianura minime in moderato aumento e comprese tra 10°/13°C, massime stazionarie e comprese tra 20°/23°C.

Venerdì 29 aprile 2022

Tempo Previsto: nuvolosità cumuliforme su Varesotto, Valchiavenna e, più compatta, su Valtellina. Nubi cumuliforme anche sulle pianure settentrionali, in graduale attenuazione. Cieli generalmente sereni sul resto della regione.

Temperature: in pianura minime in moderato o lieve aumento e comprese tra 11°/14°C, massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 21°/24°C.

Sabato 30 aprile 2022

Tempo Previsto: nuvolosità cumuliforme, localmente compatta, lungo la fascia alpina e prealpina associata a deboli precipitazioni, dapprima su Valchiavenna in rapida estensione lungo tutta la fascia alpina. Nuvolosità compatta, associata a precipitazioni, anche su Oltrepo e, dal pomeriggio, su Bergamasco, Bresciano e Mantovano. Poco nuvoloso al mattino sul resto della regione, ma con nuvolosità in rapido aumento per transito di nuvolosità medio-alta. Generale peggioramento su tutta la regione dal tardo pomeriggio, associata a deboli ma diffuse precipitazioni.

Temperature: in pianura minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 09°/13°C, massime in lieve calo e comprese tra 20°/23°C.