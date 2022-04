A Cortenuova il nuovo polo logistico MD: servirà 250 negozi, 100milioni di investimento - BergamoNews

È stato inaugurato giovedì 28 aprile alla presenza dei vertici aziendali e delle istituzioni il nuovo polo logistico MD di Cortenuova, in provincia di Bergamo che, esteso su una superficie netta di 182mila mq di cui 112mila mq coperti destinati alla movimentazione delle merci, è il più grande in Italia nel canale discount.

Un investimento da circa 100 milioni di euro che consente di servire 250 negozi dell’insegna nel Nord-Ovest del Paese e in Lombardia. Collocato in posizione strategica, allo snodo dei principali collegamenti autostradali, garantisce a ciascun negozio 2,5 rifornimenti di generi vari e 5 di fresco per settimana.

Il nuovo polo sosterrà la strategia di sviluppo della catena di discount terza per fatturato in Italia, seconda a capitale italiano, fondata nel 1994 dal cavaliere Patrizio Podini. Un’espansione ininterrotta in corso dal 2017 che non accenna ad arrestarsi: in occasione dell’inaugurazione, sono stati presentati infatti i risultati 2021. Nell’anno appena concluso, MD S.p.A. ha fatto registrare ricavi in crescita del 5,6%, superando i 3 miliardi di euro di fatturato e raggiungendo la quota di mercato del 15,7%. In aumento il valore anche degli altri principali indicatori. Di particolare rilevanza il patrimonio netto a 464 milioni di euro (+14,60 rispetto al 2020) mentre l’EBITDA Margin si attesta a 188,545 milioni di euro (6,28%) e l’utile netto a 70,5 milioni di euro (2,4%).

Il Cavaliere del Lavoro Patrizio Podini

Il 2021 è stato caratterizzato anche da importanti investimenti per complessivi 218 milioni di euro, destinati prevalentemente all’ampliamento e alla riqualificazione della rete vendite che ha portato oltre quota 800 il numero di negozi nella penisola. Numeri di una realtà solida, sostenuta da una visione imprenditoriale lungimirante in grado di creare occupazione: nel solo 2021 i nuovi assunti sono stati ben 1.484, portando il numero dei collaboratori a 8.209 unità (+22,06%).

A Cortenuova il nuovo polo logistico MD

Forte di questi traguardi, MD guarda al futuro con fiducia. Per il 2022 sono previsti investimenti per 202 milioni di euro destinati all’apertura di 38 nuovi negozi, oltre al proseguimento del piano di riqualificazione della rete. Lo storico centro di distribuzione di Gricignano di Aversa sarà oggetto di un importante rinnovamento che si concluderà entro giugno 2023 e doterà il polo di un silos automatizzato in grado di stoccare 15.000 posti pallet a sostegno della prevista crescita del perimetro dell’insegna nei prossimi anni. MD ha annunciato inoltre la sua prima relazione sulla sostenibilità, propedeutica alla redazione di un bilancio di sostenibilità già nel prossimo esercizio.

RECORD DI RICAVI PER MD: NEL 2021 SUPERATA QUOTA 3 MILIARDI

MD Spa, la catena di discount terza per fatturato in Italia, seconda a capitale italiano, ha chiuso il 2021 con una crescita dei ricavi del 5,6% che ha portato l’insegna a superare la significativa quota dei 3 miliardi di euro di fatturato. Un importante risultato conseguito dopo la sovraperformance (+15%) registrata nel 2020 e ancora più significativo se raffrontato alla media di mercato registrata nel canale discount con un incremento medio dello 0,6% (dati Nielsen).

Grazie a questa crescita, la quota di mercato detenuta dall’insegna nel canale discount passa così dal 15,5% al 15,7%, confermando una tendenza positiva in corso ininterrottamente dal 2017.

In aumento il valore anche degli altri principali indicatori. Di particolare rilevanza il patrimonio netto a 464 milioni di euro (+14,60 rispetto al 2020) mentre l’EBITDA Margin si attesta a 188,545 milioni di euro (6,28%) e l’utile netto a 70,5 milioni di euro (2,4%).

Questi, i risultati che hanno contribuito a collocare MD al primo posto per redditività del capitale investito (ROI 22,7%) e campione di crescita delle vendite tra il 2016 e il 2020: +10,7% medio annuo secondo l’edizione 2022 dell’Osservatorio sulla GDO italiana e internazionale realizzata dall’Area Studi di Mediobanca. La rete vendita – Il 2021 è stato caratterizzato anche da importanti investimenti per complessivi 218 milioni di euro, destinati prevalentemente all’ampliamento e alla riqualificazione della rete vendite. Espansione costante di un’insegna che conta oggi 800

punti vendita e che potrà contare sulla piena efficienza del nuovo polo logistico di Cortenuova, oggi pienamente operativo.

100 milioni di euro sono stati stanziati per la realizzazione del più grande polo logistico del canale discount in Italia, uno dei più importanti progetti di logistica realizzati nel Paese, che gestirà da subito la distribuzione per 250 punti vendita in Lombardia e nel Nord-Ovest. Una struttura caratterizzata da un silos completamente automatizzato che sviluppa una superficie di 8.000 mq di base per 32 metri di altezza ed è in grado di stoccare 40.600 posti pallet. Cortenuova può anche contare su un magazzino tradizionale dotato delle più moderne attrezzature, oltre ad una palazzina uffici sviluppata secondo i più avanzati ed innovativi concetti di condivisone degli spazi.

Da ricordare come MD abbia inoltre supportato per circa 8 milioni di euro l’area IT, con l’implementazione per il miglioramento e il supporto dell’attività core dell’azienda e dei processi interni , di piattaforme tecnologiche / strumenti gestionali (Ariba, SAP, Mantis,) Edok per accelerare il processo di digitalizzazione interna dell’azienda. Una visione imprenditoriale lungimirante di cui beneficia anche la forza lavoro. Da sempre MD crea occupazione e il dato del 2021 lo conferma: i nuovi assunti in un solo anno sono stati ben 1.484, portando il numero dei collaboratori a 8.209 unità (+22,06%).

“Questi risultati – commenta Patrizio Podini, Presidente di MD SPA, – sono il frutto del grande impegno di tutta la squadra di lavoro che ringrazio. La caratteristica principale di MD è costruire il futuro mettendo il cliente al centro. Qualità, prossimità e servizio saranno i tre asset su cui puntare ma anche i valori condivisi verso i quali guardare perché ogni obiettivo raggiunto possa essere stimolo verso altri più prestigiosi. Rimaniamo coerenti con i nostri ideali e con la nostra vocazione originaria continuando sempre a proporci come punto di riferimento di qualità e di convenienza a tutela del potere d’acquisto degli italiani”.

I PIANI PER IL 2022

Per rafforzare la propria presenza sul mercato e proseguire nel percorso intrapreso, MD infatti prevede nel 2022 investimenti per 202 milioni di euro destinati all’apertura di 38 nuovi negozi, di cui 26 diretti e 12 in affiliazione, oltre al proseguimento del piano di riqualificazione della rete. Un importante progetto riguarda lo storico centro di distribuzione di Gricignano di Aversa, che entro giugno 2023 verrà rinnovato con un silos automatizzato in grado di stoccare 15.000 posti pallet a sostegno della prevista crescita del perimetro dell’insegna nei prossimi anni.

In coerenza con il proprio sistema valoriale, MD annuncia la sua prima relazione sulla sostenibilità con il claim “La buona spesa non solo a parole”. Da sempre attenta alla transizione green, l’insegna condividerà i progetti e le iniziative introdotte negli ultimi anni. MD assume così un impegno dichiarato e formale sui temi della sostenibilità, intesi come driver di crescita per la collettività, che sarà propedeutico alla redazione di un bilancio di sostenibilità già nel prossimo esercizio.

CRONISTORIA POLO LOGISTICO CORTENUOVA

Marzo 2018 Acquisto Terreno

14 Mesi Di Progettazione

Giugno 2019 Avvio Lavori Preparatori

Luglio 2020 Permesso Regione Lombardia

Giugno 2021 Inizio Attivita’ Magazzino Freschi E Sa.Fo.

Dicembre 2021 Inizio Attivita’ Magazzino Automatizzato

Marzo 2022 Trasloco Nuova Palazzina Uffici

Totale Investimento: 100 Milioni Di Euro

NUMERI

Il terreno originario è di 267.000 mq, ne sono stati utilizzati 182.000 mq i restanti 85.000 mq sono a disposizione per altre iniziative.

La struttura è composta da due capannoni A e B la cui superficie è di circa 112.000 mq

I piazzali esterni hanno una estensione di 50.000 mq.

L’area verde piantumata ha una superficie di 26.000 mq, abbiamo messo a dimora 1350 tra alberi e cespugli.

La palazzina uffici ha una superficie di 3.500 mq.

In ultimo abbiamo edificato un volume fuori terra di circa 1.370.000 m³.

UTILIZZI

Magazzino A: Celle Frigorifere SaFo, OF, Webstore, Attrezzature, Isola ecologica ed Officine

Magazzino B: Magazzino intensivo automatizzato altezza 32 m superficie 10.000 mq,

Magazzino automatizzato, Magazzino tradizionale, spogliatoi

Palazzina uffici

Parcheggi: autotreni, collaboratori amministrativi, collaboratori magazzino

REALIZZAZIONE E SQUADRA

30 appaltatori principali

68 subappaltatori

30 fornitori di attrezzature e beni

1.000 operai hanno lavorato in cantiere

Si stima un indotto di circa 3000 persone.