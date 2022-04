Torna il sole e le temperature tornano ad alzarsi - BergamoNews

Con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Stefano Nava vediamo che tempo farà a Bergamo oggi, mercoledì 27 aprile, e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Da oggi, mercoledì, il tempo andrà decisamente migliorando per l’allontanamento della perturbazione verso i Balcani. Temperature sia nei valori minimi che massimi nella media del periodo.

Mercoledì 27 aprile 2022

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato per tutto il giorno ovunque, salvo nubi basse al mattino su Cremonese e Mantovano in dissoluzione nel corso della mattinata. Formazione di innocue nubi cumuliformi nelle ore più calde sui rilievi alpini. Precipitazioni assenti.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra 6°/10°C, massime in lieve aumento e comprese tra 20°/22°C.

Giovedì 28 aprile 2022

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato per tutto il giorno con solo qualche passaggio di velature di nubi medio-alte. Formazione di innocue nubi cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini. Precipitazioni assenti.

Temperature: in pianura minime in moderato aumento e comprese tra 8°/13°C, massime stazionarie e comprese tra 20°/22°C.

Venerdì 29 aprile 2022

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato ovunque, eccetto su alta pianura e Prealpi dove si potrà avere cielo coperto o molto nuvoloso per nubi basse in dissoluzione in mattinata. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque con frequenti passaggi di velature di innocue nubi alte anche estese. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni assenti.

Temperature: in pianura minime in moderato o lieve aumento e comprese tra 11°/14°C, massime stazionarie e comprese tra 20°/22°C.