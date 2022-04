Sul sentiero blu con Gabriele Vacis: anche a Bergamo il film sull’autismo - BergamoNews

Bergamo. Arriva sul grande schermo anche a Bergamo l’emozionante docufilm di Gabriele Vacis che narra del viaggio dei giovani autistici lungo la via Francigena. Venerdì 29 aprile, alle 20.45, al cinema Lo Schermo Bianco nell’ex centrale di Daste e Spalenga, proiezione gratuita fino ad esaurimento posti alla presenza del regista.

Il film

In 90 minuti, il documentario ripercorre i nove giorni di marcia, per oltre 200 km, di un gruppo di giovani, tutti collegabili alla sfera dell’autismo, con i medici ed educatori lungo la via Francigena fino a Roma.

Non è un road-movie a piedi. Nel film, la troupe leggera di Vacis non usa filtri o astuzie, raccontando anche difficoltà e sensazioni forti dei protagonisti, attraverso la presa di coscienza dei propri limiti e un primo incontro totale di autonomia dai genitori.

L’incontro con Vacis

Dopo la proiezione, il pubblico potrà dialogare con l’autore e regista del documentario, proprio sul tema cardine del film. L’iniziativa, infatti, fa parte di una settimana dedicata alle tematiche dell’autismo e di tutto ciò che è collegato, organizzata dal Consorzio Ribes con la collaborazione di Daste, Lab 80 film e le cooperative sociali Serena, San Martino e Namasté.

«Per le nostre tre cooperative sociali quest’evento rappresenta un momento di incontro e condivisione del lavoro quotidiano delle équipe di educatori specializzati sulle tematiche dell’autismo – spiega Simone Pezzotta, presidente di San Martino –. Inoltre vuole essere anche un’occasione di sensibilizzazione verso tutta la cittadinanza».

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Obbligatorio green-pass e mascherina. In apertura circle drums dell’associazione Spazio Autismo.