Omicidio Campa: venerdì i funerali dell'imprenditore - BergamoNews

Grumello del Monte. Dopo l’autopsia sul corpo di Anselmo Campa, l’imprenditore ucciso lo scorso 19 aprile nel suo appartamento a Grumello del Monte, la salma è stata riconsegnata alla famiglia. La camera ardente è stata allestita nella chiesetta del Buon Consiglio, che si trova accanto alla parrocchiale del paese. I funerali del 56enne saranno celebrati venerdì alle 14.30.

Intanto il giudice delle indagini preliminari ha sciolto la riserva sulla convalida del fermo del suo assassino, il 22enne Hamedi El Makkaoui, ex fidanzato della figlia, che si trova in custodia nel carcere di via Gleno.

Martedì il giovane ha ricostruito, nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip, quanto accaduto quella sera, confermando la versione fornita ai carabinieri e al pubblico ministero Maria Esposito, che gli contesta anche i futili motivi.

La lite, scaturita poi nell’aggressione omicida, vede al centro un’automobile, una Renault Clio che Campa aveva dato in uso alla figlia ma che veniva utilizzata da Hamedi. Il ragazzo la voleva acquistare e, a suo dire, aveva già pagato in contati diverse rate all’imprenditore. Quando, circa due mesi fa, i due si erano lasciati, il padre della ragazza aveva richiesto indietro l’automobile. Hamedi El Makkaoui aveva poi scoperto che Campa aveva venduto la Clio ad un amico e la sera dell’omicidio è andato a casa sua per discutere della questione o, per lo meno, per avere indietro i suoi soldi. L’imprenditore, in base alla versione fornita dal ragazzo, si sarebbe rifiutato di darglieli e l’avrebbe anche insultato: è a quel punto che il giovane ha impugnato il martello trovato nell’appartamento colpendo l’uomo numerose volte, fino a fargli perdere la vita.