Musica, spettacoli, eventi, stand e buon cibo: dopo 2 anni di stop torna Treviva - BergamoNews

Treviolo. A Treviolo torna l’appuntamento più atteso dell’estate. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, nel 2022 l’Amministrazione comunale e la partecipata SAT hanno deciso di riproporre Treviva, la due giorni di musica, spettacoli, incontri, intrattenimento, buon cibo e tanto divertimento.

Per questa settima edizione ci saranno delle novità, che verranno svelate man mano ci si avvicinerà alla data del festival, previsto per il week end del 16 e 17 luglio. In caso di pioggia verrà rinviato al primo fine settimana di settembre.

Solitamente la manifestazione si teneva intorno alla metà di giugno, ma l’Amministrazione ha deciso quest’anno di posticipare per attendere le nuove normative Covid di fine aprile, garantendo così un evento in totale sicurezza e in linea con quanto stabilito dal decreto.

Treviva 2022 funzionerà in generale come le scorse edizioni: ci saranno tre palchi per le esibizioni dei gruppi musicali, ma il terzo sarà collocato in una nuova sede rispetto agli anni precedenti (ancora in fase di definizione).

Parteciperanno come sempre le associazioni, gli hobbisti e i commercianti con i loro stand e ci sarà un’area dedicata al food con diverse proposte culinarie. Tutte le informazioni, anche per partecipare in qualità di espositori, verranno fornite attraverso il sito internet http://www.treviva.it , i canali social del Comune e della manifestazione e sull’app Treviolo Smart. È prevista, come per le scorse edizione, un’assemblea con tutti i partecipanti dove verranno forniti i dettagli. Non è necessario scrivere alla mail di Treviva, che comunque rimane attiva all’indirizzo treviva@comune.treviolo.bg.it, ma è sufficiente attendere che vengano fornite le indicazioni attraverso i vari canali informativi.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO