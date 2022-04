Gli arredi su misura di Tinosana per gli yacht dei cantieri navali Sanlorenzo - BergamoNews

Almenno San Bartolomeo. La partecipazione al Palma International Boat Show, manifestazione dedicata al settore nautico in partenza giovedì 28 aprile a Palma di Maiorca, segna l’avvio di una nuova collaborazione tra i cantieri navali Sanlorenzo di Ameglia (La Spezia) che da oltre 60 anni producono motoryacht di altissima qualità, frutto dell’incontro tra cura artigianale, design e avanzate tecnologie e realizzati su misura secondo le specifiche richieste dell’armatore, e Tinosana, storica falegnameria di Almenno San Bartolomeo specializzata nella realizzazione di componenti d’arredo di lusso tailor-made. Due realtà di eccellenza nel settore della nautica.

Indice dello sviluppo importante di un settore di business dell’azienda bergamasca, la consegna della matricola 68 della linea SX76 rappresenta una risposta forte alla domanda di un mercato mondiale in crescita esponenziale. Tinosana, infatti, lavora alla produzione di complementi di arredo su misura per imbarcazioni di lusso da oltre 15 anni, una business unit che incide per il 20% del fatturato complessivo dell’azienda. Un’abilità sviluppata grazie alla combinazione di know-how artigiano e innovazione tecnologica che contraddistinguono il laboratorio industriale di Almenno San Bartolomeo.

A bordo di questo family feeling motoryacht, gli esperti del legno di Tinosana hanno fuso i dettami di sobrietà, equilibrio dei volumi ed eleganza tipici del brand con il processo di produzione artigianale mirato alla realizzazione di un’imbarcazione che garantisce diverse fasi e possibilità di personalizzazione.

L’intesa tra le due realtà nella realizzazione di questa imbarcazione segna l’avvio di una partnership con i cantieri navali di Ameglia già confermata per i prossimi anni. Una collaborazione all’insegna del desiderio di costruire yachts in cui siano riconoscibili la personalità, i gusti e lo stile di vita di ogni singolo armatore.