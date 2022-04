Epatite acuta bambini, “Non si conosce la causa, da indagare eventuale legame col Covid” - BergamoNews

Sono parecchi gli interrogativi sui casi di epatite acuta dei bambini emersi nei giorni scorsi. Tante, tantissime domande non hanno ancora risposte, ma molti medici, specialisti e ospedali stanno eseguendo approfondimenti per saperne di più.

Finora, su scala nazionale, sono state effettuate 17 segnalazioni e un trapianto. Una bambina di sei anni e un bambino di 11 – per il quale è stato necessario il trapianto di fegato – sono stati ricoverati per epatite acuta di origine sconosciuta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Se la prima ha subito risposto bene alle cure, ora anche il secondo viene considerato guarito dai medici.

Abbiamo chiesto un parere al dottor Luigi Greco, pediatra e consigliere dell’Ordine dei Medici di Bergamo

Cosa sappiamo di queste epatiti acute?

Ancora molto poco. L’unica cosa certa che sappiamo è che non hanno a che fare con la vaccinazione anti-Covid, perché i casi individuati riguardano bambini che non sono in età da vaccino (in base a quanto stabilito sino ad ora dall’Ema e dall’Aifa, ndr) oppure non sono comunque vaccinati. Tutto il resto è da approfondire e, prima di esprimere qualsiasi considerazione, è necessario attendere che si abbiano a disposizione ulteriori informazioni. I casi di epatite che sono stati segnalati finora sono più di quelli che vengono accertati normalmente, ma sono pochi per trarre conclusioni. Al momento non disponiamo di dati sufficienti per avere idee chiare: vanno fatti altri riscontri.

Ma qual è la causa di queste forme di epatite?

Per ora non si sa. In base alle informazioni disponibili, in questi bambini non è stata riscontrata la presenza dei virus che comunemente sono associati all’epatite e nemmeno di virus che, in base alle conoscenze che abbiamo, possono comportare danni epatici, cioè al fegato.

Si tratta di un virus nuovo?

Non lo sappiamo. È una delle ipotesi che si sta valutando, ma al momento non è possibile affermarlo. Alcuni dei bambini che hanno contratto l’epatite acuta sono risultati positivi al Covid-19, ma non è ancora stato stabilito che ci sia una correlazione tra l’infezione da SARS-CoV-2 e l’epatite acuta.

Quindi potrebbe essere una conseguenza del Covid?

L’eventuale legame tra l’epatite acuta e l’infezione da Covid-19 è ancora da indagare. È una delle ipotesi che si stanno formulando ma va verificata e approfondita: queste epatiti potrebbero scaturire da altri virus o da cause diverse, come un possibile contatto con agenti tossici. Ancora non è stato individuato un fattore comune a tutti i casi riscontrati.

Non conoscendo la causa, immagino che non sia facile indicare eventuali precauzioni da adottare

L’epatite B si può trasmettere mediante lo scambio di sangue infetto, quindi è fondamentale adoperare banche del sangue qualificate. Inoltre vanno evitati i rapporti sessuali non protetti, che possono rappresentare un’altra occasione di trasmissione. Il virus dell’epatite A, invece, si contrae per via fecale-orale, prevalentemente attraverso il contatto con altre persone infette o l’ingestione di acqua e cibo contaminati, perciò è preferibile consumare cibi cotti. Considerando che ci sono anche virus che si trasmettono per via aerea, poi, risulta utile l’applicazione di tutti quegli accorgimenti che osserviamo per evitare i contagi da Covid-19, ossia rispettare il distanziamento, indossare la mascherine e lavare frequentemente le mani per assicurarsi una corretta igiene.

Quali sono i sintomi o possibili campanelli d’allarme?

I sintomi più comuni delle epatiti sono l’ittero (la colorazione gialla della pelle, ndr), la comparsa di colore giallo negli occhi, in alcuni casi la febbre e il verificarsi di stato confusionale o soporoso. Quando i genitori li notano, in genere, si rivolgono al pediatra o si recano al pronto soccorso: i medici effettuano gli accertamenti e formulano la diagnosi per approntare le terapie.

Le cure ci sono e risultano efficaci?

Finora risulta che i casi trattati si siano risolti al meglio. La fase iniziale necessita di un approccio ospedaliero: generalmente si procede con il ricovero per continuare – successivamente – la terapia a casa. Nelle situazioni più gravi, inoltre, si può ricorrere al trapianto di fegato.

Per concludere, queste epatiti riguardano solo i bambini?

Fino a prova contraria nessuno può essere considerato esente dal rischio di contrarre l’epatite. I casi riscontrati nei giorni scorsi riguardano i più piccoli, sono stati individuati in bambini di età inferiore ai sei anni e in alcuni ragazzini attorno ai dieci anni, ma potrebbe interessare anche gli adulti. La situazione, comunque, ora come ora, non è allarmante: gli approfondimenti in corso ci permetteranno di acquisire maggiori informazioni su queste epatiti.