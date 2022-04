Djimsiti da mani nei capelli, Zappacosta infaticabile: Muriel decisivo con due gol e un assist - BergamoNews

Musso 5,5: il passaggio a Djimsiti che porta al rigore è un invito a sbagliare.

Scalvini 6,5: da Nazionale e da perdonare quando il rinvio è in tribuna (dal 23’st Demiral 6: si batte fino alla fine, anche da attaccante aggiunto).

Palomino 6: qualche sofferenza di troppo a contenere Sanabria, finisce in crescendo.

Djimsiti 4,5: serata da horror. Colpevole in entrambe le azioni che portano alle reti iniziali del Toro (dal 1’st Toloi 5,5: entrato per mettere in sicurezza la difesa combina il pasticcio del rigore su Pobega).

Hateboer 5: solo generoso, decisivo è un’altra cosa

De Roon 6: gol con un destro terribile, roba da sfondare la rete, mentre Gasp impreca per il corner corto.

Freuler 5: sul rigore trova Abisso che non ha il senso della misura e lui ci casca. Fuori condizione procura anche l’autorete che chiude la stagione dei sogni europei (dal 23’st Pasalic 6,5: perché non dall’inizio? Riapre la partita con il più classico dei suoi gol con un inserimento a sfruttare l’assist di Muriel).

Zappacosta 6,5: parte con il botto, prende il rigore e non si ferma più. Prestazione più che sufficiente. Nel finale avrebbe l’occasione per diventare eroe della serata ma non ne ha più.

Pessina 5: troppi errori e sbavature complicano la prestazione (dal 23’st Boga 6: qualche spunto a ravvivare l’azione, poco il tempo per incidere).

Muriel 6,5: impeccabile dal dischetto, poi si batte su ogni palla senza trovare lo spunto per il gol su azione. Sua l’invenzione per l’inserimento di Pasalic.

Zapata 5: Bremer lo domina di fisico e in prontezza nei tempi di intervento anche aiutandosi con generose spinte, sempre tollerate dalla direzione di gara (dal 32’st Malinovskyi s.v.).

Gasperini 5,5: svanisce il treno per l’Europa proprio in concomitanza con le sconfitte delle dirette concorrenti. E dire che il calendario sarebbe ancora favorevole, ma gambe e testa girano senza la stessa coordinazione.