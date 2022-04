Brooklyn, Un'altra verità o Appuntamento con l'amore? La tv del 27 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 27 aprile su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Brooklyn”.

Nei primi anni Cinquanta, la giovane irlandese Ellis Lacey emigra a Brooklyn, dove – a differenza di quanto le accadeva nella sua piccola città natale – ha l’opportunità di trovare un lavoro e l’amore di un italo-americano. Quando una tragedia familiare la riporta in Irlanda, Ellis si ritrova a essere totalmente assorbita dalla sua vecchia comunità e con uno scapolo pronto a corteggiarla. Rinviando ripetutamente il suo rientro in America, si ritroverà a dover scegliere tra due uomini e due Paesi tra loro molto diversi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Cambiamenti in arrivo”: una cantante deve essere operata per riacquistare la voce. Andrews propone un intervento risolutivo molto rischioso e Shaun tenta di opporsi…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.30 debutterà la mini-serie “Un’altra verità”, thriller che vede protagonista Camille Lou nel ruolo della parigina Audrey. La giovane donna, oggi avvocato, è l’unica scampata a un serial killer che imperversava nella regione di Biarritz, elegante cittadina di mare sulla costa basca a sud-ovest della Francia, 16 anni prima.

Su Italia1 alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “The Room – La stanza del desiderio”; su La7D alle 21.30 “Ma come fa a far tutto?”; su La5 alle 21.05 “Appuntamento con l’amore”; e su Iris alle 20.55 “L’eliminatore”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Migrazioni. Viaggi musicali in Italia – Stravinsky in Italia”. Stravinsky è protagonista della IIª migrazione, tra Napoli e Venezia con i capolavori di Pulcinella e La carriera di un libertino. Entra poi in scena il compositore Luca Mosca col suo Ritratto su una serie di Petrassi.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide” su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Z – La minaccia del demone malvagio”.

