Atalanta-Torino 2-2: Lukic pareggia i conti dagli undici metri - Segui la diretta - BergamoNews

Bergamo. Gian Piero Gasperini rilancia Matteo Pessina dal primo minuto: sarà lui a supportare il tandem colombiano formato da Duvan Zapata e Luis Muriel.

Per il resto formazione che rispetta le previsioni della vigilia, compresa la presenza ormai fissa di Scalvini nel terzetto difensivo insieme a Djimsiti e Palomino: a destra gioca Hateboer, Zappacosta sulla corsia opposta. Freuler-de Roon la cerniera centrale.

Juric risponde schierando ancora Sanabria al posto dell’acciacciato Belotti: alle sue spalle il ritrovato Praet e Pjaca. Singo e Aina sugli esterni, Lukic faro del centrocampo, affiancato da Ricci. In porta gioca Milinkovic-Savic, davanti a lui linea a tre con Zima, Bremer e Rodriguez.

Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Pjaca, Praet; Sanabria. All. Juric

SECONDO TEMPO

1′ Riprende il match

1′ Gasperini sostituisce Djimsiti con Toloi

PRIMO TEMPO

46′ Finisce la prima frazione di gioco

34′ 2-2! Calcio di rigore per i granata: Freuler atterra Sanabria e l’arbitro assegna il tiro dagli undici metri trasformato con freddezza da Lukic

30′ Fuori Pjaca dentro Brekalo tra le file del Torino

23′ 2-1 Atalanta! Muriel sorprende il Toro da corner, palla a rimorchio per De Roon che scarica un bolide sotto la traversa

20′ Gran palla di Muriel in verticale per il taglio di Hateboer: l’olandese mette in rete ma è in fuorigioco. Ma che giocata di Luis Muriel!

19′ Il Torino ci riprova subito: Singo affonda a destra e sfonda in area, bravissimo Palomino a chiudere e a far rimbalzare il pallone addosso all’esterno granata

18′ Fa 1-1 il colombiano! Rincorsa lenta e rigore centrale sul quale Milinkovic-Savic può solo toccare con la punta del piede.

17′ Calcio di rigore per l’Atalanta: fallo di Rodriguez su Zappacosta. Andrà Luis Muriel dal dischetto.

14′ Primi sprazzi di gioco nerazzurro: Bremer fa un miracolo anticipando Zapata sul cross di Freuler, poi Aina mette in angolo sul contro traversone di Zappacosta

12′ Atalanta per ora in difficoltà sotto la pressione ospite

4′ Torino già in vantaggio: Praet scappa sulla destra e mette al centro per Sanabria, per cui è troppo semplice mettere in rete da due passi

1′ Partiti al Gewiss Stadium! Atalanta con la tradizionale divisa nerazzurra, Torino in maglia bianca.