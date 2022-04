Atalanta-Torino è anche Gasp contro Juric: vincere per non perdere l'Europa express - BergamoNews

La trasferta di Venezia ha riportato un po’ di entusiasmo nell’ambiente nerazzurro. La convincente prestazione, con vittoria annessa (1-3), è la benzina di cui l’Atalanta aveva bisogno per riprendere la corsa verso l’Europa. Una scintilla che ha riacceso le speranze del popolo bergamasco. Anche grazie alle sconfitte incassate tra sabato e domenica da Roma, Lazio e Fiorentina, i tifosi sono tornati a sognare le notti magiche vissute negli ultimi anni oltre confine.

Per mettere la freccia, superare la Lazio e portarsi a -1 dalla Roma, gli uomini di Gasperini sono chiamati a dare continuità al successo di domenica scorsa nel recupero infrasettimanale. Con una certezza: mercoledì alle 20.15, contro il Torino, la Dea dovrà obbligatoriamente conquistare i tre punti.

Teatro della sfida sarà il Gewiss stadium, palcoscenico poco fortunato per l’Atalanta in questa stagione. Lo testimoniano i soli quattro successi in campionato in sedici gare, un vero e proprio tabù. I nerazzurri stavano vivendo un periodo di appannamento, ma hanno rialzato la testa tornando alla vittoria dopo più di un mese.

A Bergamo si presenterà un Toro se non scatenato, sicuramente cinico e quadrato. Il lavoro di Juric ha portato la squadra lontano dalla zona retrocessione conquistando l’obiettivo salvezza con tranquillità, decisamente in anticipo rispetto alle concorrenti. Sicuramente manca qualcosa per competere per traguardi più prestigiosi, ma la società di Cairo ha ottenuto risultati importanti mettendo spesso in difficoltà le prime della classe. In zona gol il Torino deve migliorare molto, ma la solidità difensiva è un marchio di fabbrica. Merito anche dell’esplosione di Bremer, oggetto del desiderio dell’Inter e di altre big europee.

Per scardinare le resistenze degli ospiti, Gasperini punterà su Musso in porta, Scalvini, Djimsiti e Demiral in difesa sembrano in vantaggio sulla concorrenza di Palomino e Toloi (tornato in gruppo e recuperato dall’infortunio muscolare, così come Malinovskyi). A centrocampo confermati Hateboer, De Roon, Freuler e Zappacosta. In avanti buone chance di rivedere il tridente Pasalic, Muriel e Zapata. Convocato Koopmeiners nonostante qualche problema fisico.

Negli ospiti Juric si affiderà a Milinkovic Savic, Zima, Bremer e Rodriguez comporranno la retroguardia. Sulla mediana Singo, Mandragora, Lukic e Vojvoda. In attacco Brekalo, Pjaca e Sanabria chiamati a non far rimpiangere l’assenza del bergamasco Belotti.