Sequestrati 800 capi di abbigliamento contraffatti con loghi dell'Atalanta: denunciato un ambulante - BergamoNews

Bergamo. Circa 800 capi di abbigliamento e accessori sportivi ritenuti contraffatti, riportanti loghi della “Atalanta Bergamasca Calcio”, sequestrati dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bergamo nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio.

In particolare, i finanzieri della tenenza di Grumello del Monte, a seguito di mirate attività di appostamento nei pressi del “Gewiss Stadium” in occasione di un incontro casalingo dell’Atalanta, hanno individuato – esposti per la vendita su una bancarella gestita da un cittadino brianzolo e posizionata nel piazzale antistante all’impianto sportivo – numerosi capi d’abbigliamento e accessori riconducibili alla squadra bergamasca da ritenersi contraffatti, come successivamente confermato anche da apposita perizia.

I prodotti (391 sciarpe, 211 magliette, 75 “patches”, 94 cuffie e 19 scaldacollo), riportanti fraudolentemente i loghi “BGA”, “Atalanta 1907”, “Atalanta Girl”, “Forza Atalanta”, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bergamo per commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

La successiva perquisizione presso il domicilio dell’indagato ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro anche 2 presse a caldo utilizzate per appore su prodotti i loghi dell’Atalanta.

L’azione di servizio rientra nel piano di contrasto alla contraffazione, quale “moltiplicatore d’illegalità” che, oltre a danneggiare i titolari dei diritti, alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio, del crimine economico organizzato.