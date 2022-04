Premio San Marco, riconoscimento anche alla città di Bergamo - BergamoNews

Anche Bergamo sul palco delle celebrazioni di San Marco per la conclusione del 1600° compleanno di Venezia: nell’ambito del consueto appuntamento del patrono della città lagunare, che ricorre appunto il 25 aprile, il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha ricevuto uno speciale riconoscimento nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale da parte del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a suggellare il particolare legame storico tra le due città.

La giornata è stata voluta dall’Amministrazione comunale per onorare quei cittadini o quegli Enti che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio alla Città di Venezia e a tutto il territorio metropolitano con opere concrete nelle scienze e nelle arti, nell’industria o nell’artigianato, nel lavoro, lo sport, la scuola, la sicurezza o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico. A questi riconoscimenti si sono aggiunti quest’anno altri speciali legati alle celebrazioni dei 1600 anni della Città a cui hanno contribuito non solo i Comuni del territorio ma anche enti, città italiane e straniere che hanno fatto parte della Serenissima Repubblica, stilisti, cantanti, artisti e un gruppo di lavoro formato da giovani studenti e laureati grazie ad una collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Tra queste città, appunto, Bergamo, che ha collaborato al calendario di celebrazioni per i 1600 anni di Venezia con approfondimenti e appuntamenti culturali dedicati alla Serenissima.

“Per noi il 25 aprile è una giornata speciale, si ricorda prima di tutto la resistenza e la vittoria della Libertà” – ha dichiarato il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – “Non c’è Pace senza Libertà. A Venezia è anche la giornata del Santo Patrono, San Marco, e del Bocolo che ci ricorda come l’amore riempia la vita. Oggi siamo qui perché abbiamo pensato di ricordare ai nostri concittadini cos’era e cosa può diventare Venezia. Lo dobbiamo alle prossime generazioni, per immaginare un futuro di pace, sviluppo e di progresso. Come è rappresentato sulla nostra bandiera, il leone ha due zampe sullo Stato da Mar e due sullo Stato da Tera, ed è ancora oggi così. Grazie a tutte le persone premiate, a tutti sindaci e alle autorità presenti. A voi è giusto rendere omaggio, come Venezia ha sempre fatto con il merito. Da questo riconoscimento, disegniamo insieme i prossimi 1600 anni, guardando alla tecnologia, allo sviluppo e alla sostenibilità”.

La celebrazione è stata anche l’occasione per ricordare il lungo racconto, durato 12 mesi, che ha messo al centro dell’attenzione mondiale la nascita di Venezia, la sua fondazione di 1600 anni fa, il 25 marzo del 421. In questo senso, un premio speciale è stato consegnato a tutti i sindaci delle città dello “Stato da Mar, Stato da Tera”, che hanno voluto partecipare alle celebrazioni della fondazione della città.

“Venezia 1600, è stato un format vincente e per questo motivo abbiamo deciso di consolidarlo con un progetto di narrazione sui social che continui a raccontare anche i prossimi 1600 anni della Città, in prospettiva delle sfide future – ha detto Brugnaro –. Luogo di tradizione e di innovazione, Venezia e tutto il suo territorio sono stati raccontati coinvolgendo lo “Stato da Mar e Stato da Tera”. Il claim “la più antica città del futuro” ci accompagna ormai quotidianamente ed è diventata la nostra mission per rendere Venezia la Città delle occasioni. Ringrazio per l’impegno e la disponibilità dimostrata i componenti del Comitato ufficiale di Indirizzo, della Commissione tecnico-scientifica e tutte le persone che, a vario titolo, hanno lavorato per creare, comunicare e promuovere le iniziative. A Palazzo Ducale ho voluto anche i Sindaci “da mar” di Rovigno, Pirano, Cherso e quelli “da tera” di Castelfranco Veneto, Vicenza, Crema e Bergamo, per omaggiarli per l’impegno dimostrato a rinsaldare il nostro legame storico, culturale e popolare”.

