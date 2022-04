La stilista Anna Sui sceglie i tessuti Carvico e Jersey Lomellina per la sua linea Active - BergamoNews

Il massimo dell’intensità nella semplicità più pura. È così che Anna Sui, eccentrica, visionaria, eclettica stilista cino-americana, descrive i capi della sua linea dedicata al fitness.

Nato nel 2018, Anna Sui Active è il brand di moda e sport creato dall’omonima designer, pilastro dell’industria fashion newyorkese degli ultimi quattro decenni, amata, tra i tanti, da Michelle Obama, Paris Hilton, Naomi Campbell e Cher… Inserita dal Times tra le “Top 5 Fashion Icons of the Decade”, Anna Sui ha scelto i tessuti di alta qualità 100% Made in Italy di Carvico e Jersey Lomellina per diversi capi di punta della sua collezione sportiva.

Leader mondiali nella produzione di tessuti indemagliabili e a maglia circolare, Carvico e JL offrono tessuti tecnici capaci di rispondere contemporaneamente alle esigenze del fitness e alle aspettative della moda. Traspiranti, elastici e contenitivi, che comprimono senza costringere. Resistenti, easycare, brillanti ed estremamente versatili, si adattano alle forme e seguono la linea dei corpi, esaltandoli. I tessuti di Carvico e Jersey lomellina, sono alleati preziosi per trasformare le idee innovative di Anna Sui in capi originali, versatili e sempre di tendenza, in un perfetto connubio tra performance e glamour.

Anna Sui è da sempre orientata alla ricerca delle migliori caratteristiche tecniche ed estetiche a cui si aggiunge una forte esigenza di sostenibilità. Quindi, tecnologia e rispetto per l’ambiente sono il perfetto connubio che la Designer ritrova nella vasta gamma di tessuti ecosostenibili Carvico e Jersey Lomellina. Tra i preferiti, Renew Folk by JL, scelto dalla stilista per la sua struttura a costine piatte, elegante e ricercata, impreziosita da un’anima green: Renew Folk è infatti realizzato in Econyl, filo di nylon 100% rigenerato da materiali di scarto pre e post consumer. Elastico e traspirante questo tessuto, utilizzato per top e t-shirt, si distingue per la mano morbida e piacevole unendo bellezza, comfort, performance e sostenibilità.

Tra gli altri tessuti delle due aziende bergamasche scelti dalla stilista per i suoi capi active c’è il velluto Panama by Carvico, liscio, elasticizzato, dall’aspetto lucido e brillante, cangiante e raffinato, estremamente comodo e avvolgente; e il tessuto a micro-costina Bristol by JL, minimale, forte e compatto, confortevole e traspirante, ideale per capi fitness dalla perfetta aderenza e libertà di movimento.

La collezione sporty chic di Anna Sui Active è giocosa e ribelle, composta da leggins sportivi che possono essere incorporati nell’abbigliamento quotidiano, top e t-shirt minimali dalla perfetta vestibilità e tute morbide dal taglio “urban” impreziosite da dettagli glam.

Uno stile forte e coerente che prende vita grazie alle altissime proprietà tecniche dei tessuti utilizzati, per una linea dallo spirito rock con slanci femminili, che si ispira al concetto “good girl, bad girl”, capace di portare alla luce le diverse personalità e le mille sfaccettature che vivono nell’animo di ogni donna.